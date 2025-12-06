„Žene su poput cvijeća, upraviteljice doma…“

U objavi, koja je naglašavala ulogu žena kao “upraviteljica doma”, a ne kao sluškinja, pisalo je: “Žena je poput cvijeta. Za cvijet se treba brinuti i štititi, a on će vas obogatiti svojom bojom, mirisom i kvalitetama.”hh

Ova metafora brzo je postala viralna, skupivši preko 6 miliomna pregleda i hiljade angažmana na X-u, ranijem Twitteru.

Tweet je bio dio serije u kojoj je Khamenei iznio islamske perspektive o rodnoj ravnopravnosti, ističući pravdu u društvenom i obiteljskom ponašanju kao primarno pravo žena.

Women are the manager of the home, not a servant for you to say, “Why didn’t you do this? Why didn’t you do that? Why isn’t the house clean?” A woman is like a flower. A flower must be cared for and protected, and she will enrich you with her color, fragrance, and qualities. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) December 3, 2025

Kritizirao je zapadne prakse, poput nejednakih plaća, nazivajući ih “potpuno nepravednima”, dok se istovremeno zalagao za neovisnost i sposobnosti žena unutar islamskih okvira.

Hamnei je tvrdio da islam ženama daje jednake mogućnosti u politici, poslovanju i duhovnom rastu, odbacujući nasilje ili diskriminaciju nad njima.

Ova izjava pojavila se tokom sastanka s hiljadama iranskih žena i djevojaka u teheranskom hramu Imam Khomeini Hussainiyah istog dana, gdje je Khamenei detaljnije govorio o uzvišenom statusu žena u islamu.

Pohvalio je neviđena postignuća iranskih žena u naucii, sportu i politici pod Islamskom Republikom, pripisujući ih potpornim politikama.

Hamnei je branio hidžab kao sredstvo očuvanja dostojanstva, suprotstavljajući se tvrdnjama da on ometa napredak navodeći napredak iranskih žena kao dokaz suprotnog.

Suprotstavio je to zapadnoj kapitalističkoj kulturi, optužujući je za promiskuitet pod krinkom slobode, što dovodi do objektivizacije žena i raspada obitelji.

Neki kritičari istaknuli su iransku provedbu zakona o obaveznom hidžabu, što je zahtjev na snazi ​​​​nedugo nakon Islamske revolucije 1979. godine.

Međutim, razina provedbe je varirala.

Na domaćem planu, govor je otkrio izazove režima, budući da je Hamenei izbjegavao pozive na strožu provedbu hidžaba unatoč pritisku tvrdolinijaša, što odražava strah od obnove nemira.

Facebook komentari