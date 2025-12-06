Radulović: SDS od CIK-a BiH traži ponavljanje izbora u Doboju, Zvorniku i Laktašima

Rukovodstvo Srpske demokratske stranke (SDS) zatražilo je od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIKBiH) ponavljanje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske u Doboju, Zvorniku i Laktašima, ukazujući na ozbiljne nepravilnosti u izbornom procesu.

Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović, zajedno s članovima Glavnog odbora te stranke Darkom Babaljem i Želimirom Neškovićem, danas je na konferenciji za medije ispred sjedišta Centralne izborne komisije BiH u Sarajevu iznio tri zahtjeva: grafološka vještačenja i uvid u potpise birača, otvaranje kompletnog izbornog materijala na biračkim mjestima na koja je SDS ukazao i donošenje jedine, kako navodi, „ispravne i zakonske odluke“ – ponavljanje izbora u tri navedene opštine.

Radulović je naveo da preliminarne analize SDS-a pokazuju kompromitovanje izbornog procesa tokom izbora održanih 23. novembra, te da je na pojedinim mjestima „preko 10 posto glasova kompromitovano“, uz tvrdnje da su glasovi kandidata Branka Blanuše pripisivani protivkandidatu.

Prema procjenama SDS-a, Blanuša ima „više od 10.000 glasova“ prednosti u odnosu na Sinišu Karana, ukoliko bi se sporni materijal u potpunosti provjerio.

Radulović tvrdi da su se njihovi akreditovani posmatrači suočavali s pritiscima, posebno u Doboju i Modriči, te da pojedinima nije bilo omogućeno da evidentiraju primjedbe tokom izbornog dana, uz izostanak reakcije policije.

– Tražimo i zahtijevamo da CIKBiH izvrši grafološka vještačenja, da otvori izborni materijal na svim biračkim mjestima na koja smo ukazali i da nakon toga donese jedinu pravilnu i zakonsku tu odluku, a to je da ponovi izbore u Doboju, Zvorniku i Laktašima – kazao je Radulović.

Također i Nešković i Babalj upozoravaju da se bez ponavljanja izbora u spornim opštinama ne mogu obezbijediti fer i demokratski izbori 2026. godine. Ukoliko CIK ne reaguje, SDS tvrdi da će trenutni proces postati presedan koji omogućava da „nelegalni izbori postanu legalni“.

Stoga, poručuju da CIKBiH mora iskoristiti sve svoje nadležnosti i otvoriti proces do kraja, kako bi se, kako naglašavaju, dokazala stvarna volja birača Republike Srpske.

Nešković i Babalj upozorili su da postoje ozbiljne sumnje u regularnost izbora, posebno u Doboju, Zvorniku, Bratuncu i Laktašima. Navode da će, ukoliko institucije ne reaguju na dokaze koje je SDS dostavio, biti opravdana sumnja da se izborne nepravilnosti namjerno prešućuju.

Saglasni su da se nepravilnosti ponavljaju „iz izbornog ciklusa u ciklus“, a posebno ističu Doboj kao mjesto koje se konstantno povezuje s izbornim krađama.

Kritikovali su činjenicu da pilot-projekat sa skenerima i novim tehnologijama, uveden 2024. u pojedinim lokalnim zajednicama, nije primijenjen upravo tamo gdje se često javljaju sumnje u izborne manipulacije.

Prema njihovim navodima, grafološke analize već ukazuju na nelegitimne potpise u Laktašima, a očekuju da CIK u narednim danima objavi zvanične rezultate tih vještačenja.

SDS smatra da bi ponavljanje izbora u ove četiri opštine moglo promijeniti konačan rezultat i dovesti do pobjede kandidata Branka Blanuše.

Očekuju da Branko Blanuša bude predsjednik Republike Srpske već sada na ovim izborima, a onda svakako da njegova kandidatura za tu funkciju bude neosporna i za 2026. godinu.

U SDS-u se, kažu, razgovara i o tome da Blanuša bude predsjednik SDS-a, za sve varijante su otvoreni, ali, kako je Radulović zaključio „ono što je najvažnije jeste da učinimo sve da ovom narodu, Republici Srpskoj, donesemo prijeko potrebnu slobodu i da Republika Srpska krene onim putem kojim treba“.

