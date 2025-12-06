Svijet

Sedam mrtvih, 11 ozlijeđenih u autobusnoj nesreći na jugu Turske FOTO, VIDEO

4.5K  
Objavljeno prije 25 minuta

Sedam osoba je poginulo, a 11 je ozlijeđeno u subotu ujutro kada se međugradski autobus zabio u kamion na autocesti u južnoj Turskoj, priopćio je ured lokalnog guvernera.

Incident, koji se dogodio prije zore na autocesti koja povezuje gradove Adanu i Gaziantep, dogodio se kada se autobus zabio u kamion koji se zaustavio nakon što mu je pukla guma, izvijestila je državna novinska agencija Anadolu.


Snimka s mjesta događaja pokazuje da je prednji desni dio autobusa potpuno uništen tamo gdje je udario u stražnji dio kamiona oko 90 kilometara zapadno od Gaziantepa.

Citirajući ured guvernera Osmaniye, Anadolu je rekla da su svi mrtvi i ozlijeđeni u autobusu te da se ulažu napori da se identificiraju žrtve.


Vozač kamiona, koji je preživio nesreću, pritvoren je, a policija je zatvorila cestu, navodi se.
