Sedam mrtvih, 11 ozlijeđenih u autobusnoj nesreći na jugu Turske FOTO, VIDEO

Sedam osoba je poginulo, a 11 ih je ozlijeđeno u subotu ujutro kada se međugradski autobus zabio u kamion na autocesti u južnoj Turskoj, saopštio je ured lokalnog guvernera.

Incident, koji se dogodio prije zore na autocesti koja povezuje gradove Adanu i Gaziantep, dogodio se kada se autobus zabio u kamion koji se zaustavio nakon što mu je pukla guma, izvijestila je državna novinska agencija Anadolu.

Osmaniye'de SEÇ Turizm'e ait yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 6 ölü, 11 yaralı pic.twitter.com/EgkY8FTKRp — Türk 1 Bey (@turk_varolsun) December 6, 2025



Snimka s mjesta događaja pokazuje da je prednji desni dio autobusa potpuno uništen tamo gdje je udario u stražnji dio kamiona oko 90 kilometara zapadno od Gaziantepa.

Citirajući ured guvernera Osmaniye, Anadolu je rekla da su svi mrtvi i ozlijeđeni u autobusu te da se ulažu napori da se identificiraju žrtve.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında, şehirler arası yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, yaralılar acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/AeKd6Vqyy4 — ℳ𝒾𝓇 ℬ𝑒𝓎 (@x10mirbeyx) December 6, 2025



Vozač kamiona, koji je preživio nesreću, pritvoren je, a policija je zatvorila cestu, navodi se.

