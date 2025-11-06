Svijet

Masovna pucnjava u SAD: Četvero mrtvih, desetine ranjenih, policija traži više napadača

Objavljeno prije 1 sat

Policija je na mjestu događaja pronašla tijela dvojice muškaraca i jedne žene, a četvrta žrtva preminula je od prostrijelnih rana u bolnici

Najmanje četiri osobe su ubijene, a desetine su povrijeđene u masovnoj pucnjavi u Birminghamu u američkoj saveznoj državi Alabami, prema izvještajima policije.Više napadača ispalilo je više hitaca na grupu ljudi u području Five Points South u gradu – rekao je policijski službenik iz Birminghama Truman Ficdžerald (Fitzgerald).Policija je na mjestu događaja pronašla tijela dvojice muškaraca i jedne žene, a četvrta žrtva preminula je od prostrijelnih rana u bolnici, dodao je.

Detektivi istražuju jesu li napadači prišli žrtvama pješice ili su prolazili automobilom, izjavio je Ficdžerald.

Niko zasad nije uhićen,piše Avaz


