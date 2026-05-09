Slavna novinarka i Karius imaju novi razlog za slavlje: Na svijet stigao mali Leonardo

Italijanska sportska novinarka Dileta Leota (Diletta Leotta) i njemački golman Loris Karius postali su roditelji sina Leonarda. Par je sretnu vijest podijelio na Instagramu, uz emotivne fotografije iz bolnice na kojima su i njihova kćerka Arija (Aria) te novorođeni sin.

Za Kariusa je ovo nastavak velikih dana, jer je nedavno sa Šalkeom (Schalke) izborio povratak u Bundesligu i tako zaokružio jedan od najljepših perioda u karijeri.

Nakon teških godina i kritika koje su ga pratile još od finala Lige prvaka 2018. godine, njemački golman ponovo je dospio u centar pažnje zbog mnogo ljepših stvari.

Dileta i Karius su u vezi od 2022. godine, kćerku Ariju dobili su 16. augusta 2023., a vjenčali su se u junu prošle godine.

Sada je njihova porodica bogatija za još jednog člana, a navijači i brojni pratioci slavnog para zatrpali su ih čestitkama nakon objave da je na svijet stigao Leonardo.

