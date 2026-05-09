Mediteranski specijalitet gotov za pola sata

Piletina na rimski način jedno je od onih tradicionalnih italijanskih jela koje osvaja bogatim ukusima i jednostavnom pripremom.

Spoj sočne piletine, aromatičnih začina, vina, paradajza i hrskavog pršuta stvara savršenu kombinaciju mediteranskih mirisa i ukusa.

Ovaj recept idealan je za porodični ručak ili večeru, a dodatnu čar daje činjenica da je jelo još ukusnije kada odstoji preko noći.

Uz nekoliko pažljivo odabranih sastojaka, na trpezu donosi pravi duh italijanske kuhinje.

Sastojci:

4 polovine pilećih prsa bez kože, s rebrima

2 pileća bataka bez kože, s kostima

1/2 kašičice soli

1/2 kašičice svježe mljevenog crnog bibera

1/4 šoljice maslinovog ulja

1 crvena paprika, narezana

1 žuta paprika, narezana

85 g pršuta, nasjeckanog

2 čehna bijelog luka, nasjeckana

1 konzerva (425 g) nasjeckanog paradajza

1/2 šoljice bijelog vina

1 kašičica svježih listova timijana

1 kašičica svježih listova origana

1/2 šoljice pilećeg temeljca

2 kašike kapara

1/4 šoljice nasjeckanih svježih listova peršuna.

Priprema:

Začinite piletinu s 1/2 kašičice soli i 1/2 kašičice bibera. U velikoj tavi zagrijte maslinovo ulje na srednjoj vatri. Kad se ulje zagrije, pecite piletinu dok ne porumeni s obje strane.

Izvadite iz tave i ostavite sa strane.

Držeći istu tavu na srednjoj vatri, dodajte paprike i pršut te pržite dok paprike ne porumene, a pršut ne postane hrskav, oko 5 minuta. Dodajte bijeli luk i pržite 1 minutu.

Dodajte paradajz, vino i začinsko bilje. Drvenom kašikom sastružite smeđe komadiće s dna tave. Vratite piletinu u tavu, dodajte temeljac i zakuhajte smjesu.

Smanjite vatru i miješajte dok se piletina ne ispeče, oko 20 do 30 minuta.

Ako poslužujete odmah, dodajte kapare i peršun. Promiješajte da se sjedini i poslužite. Ako pripremate unaprijed, prebacite piletinu i umak u posudu za čuvanje, ohladite i stavite u frižider.

