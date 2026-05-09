Mediteranski specijalitet gotov za pola sata

Piletina na rimski način jedno je od onih tradicionalnih italijanskih jela koje osvaja bogatim ukusima i jednostavnom pripremom.
Spoj sočne piletine, aromatičnih začina, vina, paradajza i hrskavog pršuta stvara savršenu kombinaciju mediteranskih mirisa i ukusa.
Ovaj recept idealan je za porodični ručak ili večeru, a dodatnu čar daje činjenica da je jelo još ukusnije kada odstoji preko noći.
Uz nekoliko pažljivo odabranih sastojaka, na trpezu donosi pravi duh italijanske kuhinje.
Sastojci:
4 polovine pilećih prsa bez kože, s rebrima
2 pileća bataka bez kože, s kostima
1/2 kašičice soli
1/2 kašičice svježe mljevenog crnog bibera
1/4 šoljice maslinovog ulja
1 crvena paprika, narezana
1 žuta paprika, narezana
85 g pršuta, nasjeckanog
2 čehna bijelog luka, nasjeckana
1 konzerva (425 g) nasjeckanog paradajza
1/2 šoljice bijelog vina
1 kašičica svježih listova timijana
1 kašičica svježih listova origana
1/2 šoljice pilećeg temeljca
2 kašike kapara
1/4 šoljice nasjeckanih svježih listova peršuna.
Priprema:
Začinite piletinu s 1/2 kašičice soli i 1/2 kašičice bibera. U velikoj tavi zagrijte maslinovo ulje na srednjoj vatri. Kad se ulje zagrije, pecite piletinu dok ne porumeni s obje strane.
Izvadite iz tave i ostavite sa strane.
Držeći istu tavu na srednjoj vatri, dodajte paprike i pršut te pržite dok paprike ne porumene, a pršut ne postane hrskav, oko 5 minuta. Dodajte bijeli luk i pržite 1 minutu,piše Avaz
Dodajte paradajz, vino i začinsko bilje. Drvenom kašikom sastružite smeđe komadiće s dna tave. Vratite piletinu u tavu, dodajte temeljac i zakuhajte smjesu.
Smanjite vatru i miješajte dok se piletina ne ispeče, oko 20 do 30 minuta.
Ako poslužujete odmah, dodajte kapare i peršun. Promiješajte da se sjedini i poslužite. Ako pripremate unaprijed, prebacite piletinu i umak u posudu za čuvanje, ohladite i stavite u frižider.