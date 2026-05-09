Pametne naočale i kraj privatnosti: Rade bez znanja vlasnika

Više nisu tehnologija budućnosti, već uređaj koji se prodaje u milionima primjeraka širom svijeta. Dok tehnološke kompanije najavljuju revoluciju, sve je više pitanja o tome šta ove naočale zapravo bilježe i koliko privatnosti korisnicima zaista ostaje.

Uz najnovije generacije ovih uređaja moguće je dopisivati se bez dodirivanja mobilnog telefona, prevoditi razgovore u hodu ili dobijati informacije o objektima i mjestima u okruženju.

Recimo, korisnik može da pogleda stijenu, zgradu ili predmet i odmah dobije informacije o tome šta vidi. Međutim, upravo te mogućnosti otvorile su i ozbiljne sigurnosne i etičke dileme.

Prepoznavanje lica izazvalo najveću zabrinutost

Posebno zabrinjava mogućnost povezivanja pametnih naočala sa softverima za prepoznavanje lica.

To praktično znači da osoba može hodati ulicom, dok sistem u realnom vremenu identifikuje ljude koje kamera snimi i prikazuje njihove podatke dostupne na internetu ili društvenim mrežama.

Najpoznatiji i najkomercijalniji proizvod na tržištu trenutno su Meta Ray-Ban naočale, ali upravo kompaniju Meta prate ozbiljne kontroverze.

Prema navodima iz istrage, radnici angažovani u Keniji pregledali su privatne snimke korisnika, uključujući bankarske podatke i intimni sadržaj. Sami zaposleni su za švedske medije tvrdili da su gledali korisnike dok odlaze u toalet ili imaju intimne odnose.

Manje od dva mjeseca nakon tih tvrdnji Meta je raskinula saradnju sa kompanijom koja je obavljala taj posao, što je dovelo do otpuštanja više od hiljadu radnika. Kompanija je saopćila da ozbiljno shvata optužbe i da se AI sadržaj pregleda kako bi se unaprijedilo korisničko iskustvo.

Evropski političari traže odgovore

Zbog svega su reagovali i evropski poslanici, koji su od Evropske komisije zatražili objašnjenje kako planira da odgovori na tvrdnje da Meta naočale mogu snimati korisnike u intimnim situacijama bez njihovog znanja.

Dodatnu zabrinutost izazivaju navodi stručnjaka da pojedini modeli mogu bilježiti zvuk i podatke čak i kada korisnik misli da samo fotografiše.

– Meta naočale, recimo, dok pravite fotografiju mogu istovremeno snimati i zvuk i slati podatke na servere. Većina korisnika nije svjesna šta se sve dešava u pozadini kada aktiviraju uređaj – upozorava sagovornik u tekstu.

On tvrdi i da su tokom pojedinih testiranja otkriveni modeli koji se aktiviraju bez znanja korisnika.

– Dolazimo do problema snimanja trećih lica i intimnih situacija bez saglasnosti – naveo je sagovornik.

Naočale koje “gledaju” i kada nisu uključene

Sagovornik upozorava da kod pojedinih modela nije potrebno ni aktivirati naočale kako bi bilježile ono što se dešava u njihovom okruženju.

– Pojedini modeli to mogu, mada za Meta naočale ne postoje potvrđeni podaci da rade upravo to – pojasnio je on.

Poseban problem predstavlja činjenica da korisnici često bez čitanja prihvataju uslove korištenja.

– Svi kliknemo “Agree”, a rijetko ko pročita sa čim se zapravo saglašava. Meta naočale imaju automatski uključenu opciju da koriste podatke za treniranje AI sistema kompanije – upozorava sagovornik.

Tehnologija može pomoći slijepima, ali i pratiti ljude

Pametne naočale već se koriste kao pomoć slijepim i slabovidim osobama, za opisivanje okruženja ili čitanje teksta u realnom vremenu.

Međutim, najveću zabrinutost izaziva mogućnost njihove upotrebe za identifikaciju ljudi u svakodnevnim situacijama.

Kao primjer naveden je projekat studenata sa Harvarda, koji su demonstrirali kako se pomoću ovih uređaja i komercijalnih softvera osoba može identifikovati gotovo trenutno.

– Ništa nije hakovano. Meta naočale samo su povezane sa legalno kupljenim softverom za prepoznavanje lica – objasnio je sagovornik.

Sličan eksperiment izveden je i na konferenciji u San Francisku, gdje je stručnjak za sajber sigurnost u realnom vremenu dobijao podatke o ljudima koje je sretao – imena, profile na društvenim mrežama i druge javno dostupne informacije.

– Najveći problem nije u samim naočalama, već u tome što ih možete povezati sa sistemima za biometrijsku identifikaciju. Čak i bez hakovanja, sistem može potpuno normalno da radi prepoznavanje lica – upozorava sagovornik, prenosi RTCG.

