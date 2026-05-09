Oficir Oružanih snaga BiH, Boris Lovrić prozvao Ultrase: Ništa iz Hrvatske nemate…

Boris Lovrić, oficir Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, na svom Facebook profilu komentarisao je nedavnu utakmicu fudbalskog Kupa Bosne i Hercegovine između Zrinjskog i Veleža na kojoj su Ultrasi psovali državu tokom izvođenja himne.

“Komentarišem ovo urlikanje, kako ga drugačije nazvati, kada se skandiralo ‘je*em te Bosno, je*em te ja, Hrvatska moja domovina’. Ovo je možda treći ili četvrti put kako se ovo dešava. Ja ne znam ko je izmislio tu glupost i kako je počelo. Od istinskih Hrvata nije sigurno. Jedno je Hrvat, drugo je navijač, treće je huligan. Ljudi su uvijek govorili, ovi nenačitani i mutavi – ti si izdajnik što to pričaš. Hajde da stanemo malo tu. Evo, jesam izdajnik. Ali da ja vas nešto pitam”, poručio je Lovrić, te nastavio:”Ljiljani, štit sa ljiljanima, kruna, velo, Katarina Kosača Kotromanić, Stjepan Kotromanić, Jelena Gruba – sve katolici. A Jelena i Katarina su bile i Hrvatice. Svaki tvoj djed, pradjed, čukundjed – u Bosni odrastao. Tvoja loza. Ništa iz Hrvatske nemaš. Ali tvoj narod je naselio. Ne razumiješ povijest? Okej. Thompsona volite i slušate, koji je rekao ‘Bosna kolijevka Hrvata’. Dakle, narod sa sjevera je naselio priobalna područja. Došli Hrvati i naselili to dolje. I Hrvatska se zove po Hrvatima, a ne Hrvati po Hrvatskoj. Naš narod je velik i on je jednostavno migrirao. I šta ste onda vi kad lajete, psujete korijene Hrvatstva, korijen vaše vjere, simbole vaše vjere, korijene vaših očeva i djedova čije puteve trebate da nastavite, a ne da zgazite. Korijene koje trebate da nastavite i da se stablo povećava, a ne da ih čupate iz zemlje. Ako sam ja izdajnik, šta ste vi?”Lovrić je potom istaknuo kako se “ne može psovati svoje”,piše Vijesti

Istaknuo je da ima državljanstvo Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali da ne treba jedno psovati, a drugo preferirati, te da je oboje “jednako njegovo.”

“Kako vas sramota nije? I onda ćete reći da sam ja izdajnik. Sramotite naše korijene, naša obilježja, sramotite Hrvatstvo, sramotite sve. Razmislite o onome što radite. A ja ako nisam u pravu, neka sam izdajnik. Vi morate razmisliti o svojim postupcima. Ja volim Hrvatsku, volim BiH, dvije putovnice, dva državljanstva, ja to gledam kao veliko bogatstvo. Ali znam gdje su moji korijeni, svaki djed mi je iz Bosne. A Hrvat jesam, i Bosanac. Imam dva državljanstva, to dođe kao dvije nacionalnosti. Nemojte nas brukati i gaziti naše korijene. Ako si se našao u takvoj rulji gdje se skandalozno urliče, barem ti šuti i pogni glavu. To nije u redu, pa vi opet vičite šta sam ja i kakav sam ja. Ali istina je neumoljiva, sa njom se ne da igrati i to je tako”, zaključio je Lovrić.

