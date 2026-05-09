Apple Maps nastavlja s mapiranjem BiH: Snimanje sarajevskih i ostalih ulica drugih gradova traje do 21. maja

Na ulicama Sarajeva, ali i drugim dijelovima Bosne i Hercegovine ovih dana se ponovo mogu vidjeti vozila kompanije Apple povodom mapiranja ulica u okviru usluge Apple Maps.

Tehnološki gigant Apple provodi opsežna terenska istraživanja širom BiH s ciljem prikupljanja podataka za poboljšanje usluge Apple Maps i razvoj funkcije “Look Around”.

Prikupljanje podataka vrši se pomoću specijalizovanih vozila, ali i prenosnih sistema poput ruksaka, koji omogućavaju mapiranje pješačkih zona u Sarajevu i drugim gradovima.

Fokus na privatnost i sigurnost

Kompanija je naglasila da je zaštita privatnosti građana prioritet.

A u tom smislu automatsko zamućivanje svih lica i registarske tablice na objavljenim snimcima biće automatski zamućeni.

Građani imaju pravo zatražiti dodatno zamućivanje svojih lica, kuća ili tablica kontaktiranjem lokalnog predstavnika za zaštitu podataka putem e-maila.

Planirano je da Apple vozila i timovi budu na ulicama Bosne i Hercegovine sve do 21. maja, do kada bi trebalo biti završeno snimanje ključnih putnih pravaca i pješačkih zona.

– Na primjer, zamutit ćemo lica i registarske tablice na slikama koje su objavljene u Look Around. Ako imate komentare ili pitanja o ovom procesu, vašim pravima na privatnost ili želite zatražiti da se lice, registarska tablica ili vaša kuća zamute, kontaktirajte nas ili kontaktirajte lokalnog predstavnika za zaštitu podataka kompanije Apple u Bosni i Hercegovini na DataProtection.Representative.Bosniaandherzegovina@apple.com., stoji u saopćenju

Facebook komentari