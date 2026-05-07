Pogledajte listu najboljih evropskih destinacija za solo putovanja u 2026: Italija zauzela prvo mjesto

Italija je proglašena najboljom evropskom destinacijom za solo putovanja u 2026. godini, prema indeksu koji je sastavila Much Better Adventures.

Rangiranje je napravljeno na osnovu nekoliko faktora, uključujući sigurnost, dostupnost hrane, infrastrukturu i jednostavnost putovanja. Iako je globalno prvo mjesto pripalo Kirgistanu, među evropskim državama Italija je zauzela vrh liste.

Autori istraživanja navode da Italija nudi spoj odlične gastronomije, dobre željezničke povezanosti i raznovrsnih pejzaža, što je čini idealnom za samostalne putnike.

Posebno su izdvojeni Dolomiti, Toskana i Ligurija kao regije koje nude kombinaciju avanture, prirode i kulture.

Na drugom mjestu našao se Portugal, zahvaljujući sigurnosti i kvalitetnoj infrastrukturi, dok je treća Španija, gdje se kao mirnije alternative masovnom turizmu izdvajaju Galicija, Murcia i kantabrijska obala.

U ostatku liste slijede Norveška, Slovačka, Albanija, Island, Grčka, Slovenija i Rumunija.

Istraživanje pokazuje da se sve više ljudi odlučuje za solo putovanja, tražeći destinacije koje nude osjećaj sigurnosti, slobode i autentičnog iskustva.

