Šah mat! Putin priznao: Ovaj Trampov potez nije očekivao

Govoreći na konferenciji za medije tokom samita Organizacije ugovora o kolektivnoj bezbjednosti (ODKB) u Kirgistanu, Putin je istakao da takve restriktivne mjere “uništavaju” bilateralne odnose između Moskve i Vašingtona.

Putin je rekao da su američke sankcije “stigle niotkuda”, ali je izjavio da je Rusija spremna za dijalog sa SAD “u bilo kom trenutku”, pozivajući se na predstojeću posjetu specijalnog izaslanika SAD za Bliski istok, Stiva Vitkofa.

Podsjetimo, ministarstvo finansija SAD objavilo je nove sankcije usmjerene na dvije najveće ruske naftne kompanije, Rosnjeft i Lukoil, u pokušaju da izvrši pritisak na Moskvu da pristane na mirovni sporazum u Ukrajini.

“S obzirom na odbijanje predsjednika Putina da okonča ovaj besmisleni rat, Ministarstvo finansija uvodi sankcije protiv dvije najveće ruske naftne kompanije koje finansiraju ratnu mašineriju Kremlja”, navedeno je u saopštenju američkog ministra finansija Skota Besenta.

