Rat na evropskom nebu? Dronovi blokirali aerodrom: Vojska otvorila vatru FOTO

Prema njegovim rečima, operacije su ponovo normalizovane oko 23 časa, otprilike dva sata nakon što je incident prvi put prijavljen.

Gisteravond zijn boven Vliegbasis Volkel drones gesignaleerd. Vanaf de grond zijn wapens ingezet om deze neer te halen. De drones zijn vertrokken en (nog) niet gevonden. Nader onderzoek loopt. Bij militaire locaties zijn drones NIET de bedoeling. Waar nodig treden we op. pic.twitter.com/jk29yoMf0A — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 22, 2025

“Vojska je preduzela mere. Iz bezbednosnih razloga ne možemo iznositi više detalja”, poručio je Brekelmans.

Vojска pucala na dronove iznad vojne baze Volkel

Holandsko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da je dan ranije, u petak uveče, vojska otvorila vatru na dronove primećene iznad vojne vazduhoplovne baze Volkel, udaljene oko 40 kilometara od Ajndhovena. Aerodrom Ajndhoven funkcioniše i kao civilni i kao vojni objekat, pa su zbog bezbednosnog rizika svi letovi bili privremeno zaustavljeni.

Air traffic at Eindhoven Airport in southern Netherlands was suspended on Saturday evening after multiple drones were spotted in the area, Dutch Defence Minister Ruben Brekelmans said on X. He noted that defence counter-drone units, along with police and military personnel, were… pic.twitter.com/AqwfvmKCRQ — India Today Global (@ITGGlobal) November 23, 2025

Na pitanja o poreklu dronova, Ministarstvo nije želelo da iznosi dodatne informacije.

Talаs incidenata širom Evrope

Tokom proteklih meseci širom Evrope beleži se sve više ozbiljnih incidenata sa dronovima i neovlašćenim ulascima u vazdušni prostor. U septembru je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski vazdušni prostor, a tri ruska vojna aviona prekršila su estonsku granicu tokom 12-minutnog upada.

Evropski zvaničnici upozoravaju da nepoznati dronovi sve češće remete funkcionisanje civilnog i vojnog vazdušnog prostora. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ovakve incidente nazvala je oblikom “hibridnog ratovanja”.

