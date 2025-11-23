Svijet

Rat na evropskom nebu? Dronovi blokirali aerodrom: Vojska otvorila vatru FOTO

Objavljeno prije 15 minuta

Vazdušni saobraćaj na aerodromu Ajndhoven, na jugu Holandije, bio je potpuno obustavljen u subotu uveče nakon što su se u blizini piste pojavili dronovi, saopštio je ministar odbrane Ruben Brekelmans na platformi Iks.

Prema njegovim rečima, operacije su ponovo normalizovane oko 23 časa, otprilike dva sata nakon što je incident prvi put prijavljen.

“Vojska je preduzela mere. Iz bezbednosnih razloga ne možemo iznositi više detalja”, poručio je Brekelmans.

Vojска pucala na dronove iznad vojne baze Volkel
Holandsko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da je dan ranije, u petak uveče, vojska otvorila vatru na dronove primećene iznad vojne vazduhoplovne baze Volkel, udaljene oko 40 kilometara od Ajndhovena. Aerodrom Ajndhoven funkcioniše i kao civilni i kao vojni objekat, pa su zbog bezbednosnog rizika svi letovi bili privremeno zaustavljeni.

Na pitanja o poreklu dronova, Ministarstvo nije želelo da iznosi dodatne informacije.

Talаs incidenata širom Evrope
Tokom proteklih meseci širom Evrope beleži se sve više ozbiljnih incidenata sa dronovima i neovlašćenim ulascima u vazdušni prostor. U septembru je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski vazdušni prostor, a tri ruska vojna aviona prekršila su estonsku granicu tokom 12-minutnog upada.

Evropski zvaničnici upozoravaju da nepoznati dronovi sve češće remete funkcionisanje civilnog i vojnog vazdušnog prostora. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ovakve incidente nazvala je oblikom “hibridnog ratovanja”.


