“Ne smiješ to da dozvoliš”

Smotrič i Ben Gvir ovo su poručili Netanjahuu nakon zajedničkog saopštenja nekoliko zemalja i SAD, u kojoj se tvrdi da plan predsjednika Donalda Trampa u 20 tačaka za okončanje rata u Pojasu Gaze otvara put ka palestinskoj državnosti, prenosi Times of Israel.

Izraelski ministar finansija Bezalel Smotrič pozvao je premijera Netanjahua da “jasno stavi do znanja cijelom svetu da palestinska država nikada neće biti uspostavljena”, tvrdeći da je premijerova šutnja o ovom pitanju diplomatska sramota.

Prije dva mjeseca, odmah nakon što je nekoliko zemalja objavilo jednostrano priznanje palestinske države, obavezali ste se da ćete odlučno odgovoriti na ovo pitanje čim se vratite iz SAD. Umjesto toga vi ste izabrali šutnju i diplomatsku sramotu. Pogoršanje u vezi sa ovim pitanjem je opasno i vi snosite odgovornost za šutnju”, objavio je svom X nalogu Smotrič i zatražio da Netanjahu “odmah” formuliše odgovarajući i odlučan odgovor koji će cijelom svijetu jasno staviti do znanja da palestinska država nikada neće biti uspostavljena na teritoriji Izraela.

U posebnoj izjavi, izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben Gvir konstatovao je da “palestinski narod ne postoji” i da Palestinci ne zaslužuju nagradu za teror, ubistva i zločine koje su počinili.

