Novi rat na pomolu? Maroko u borbi za Zapadnu Saharu: Izveden napad – ima mrtvih

Dronovi Kraljevskih oružanih snaga Maroka (FAR) sprečili su pokušaj napada pripadnika grupe Polisario na ciljeve u oblasti Es-Smare u Zapadnoj Sahari, prenosi marokanski portal Jabiladi, pozivajući se na izvor upoznat sa operacijom.

Prema navodima izvora koji je govorio pod uslovom anonimnosti, grupa naoružanih pripadnika militantne grupe, u dva vozila, pripremala se da ispali rakete tipa “Grad” na grad Es-Smaru.

Dronovi FAR-a intervenisali su i onemogućili napad. Militanti su, kako se navodi, ušli u zonu istočno od Pesčanog zida, krećući se iz pravca teritorije Mauritanije.

Lideri Polisara nisu komentarisali navode o gubicima, dok su pristalice pokreta na društvenim mrežama objavile neproverene tvrdnje da su zarobili 72 marokanska vojnika, što vlasti Maroka nisu potvrdile.

Prema procenama izvora, sprečeni napad mogao je biti osmišljen kao pokušaj obeležavanja pete godišnjice obnove “rata” grupe Polisario protiv Maroka i podizanja morala među pristalicama u kampovima u Tindufu, na jugozapadu Alžira, blizu granice sa Marokom i Mauritanijom.

