Crna hronika

Teška nesreća kod Trebinja: Poginula dva mladića, javio se i Vukanović

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Objavljeno prije 1 sat

Sinoć su u saobraćajnoj nesreći u Zasad polju kod Trebinja smrtno stradale dvije osobe.

Potvrdila je to u izjavi za ATV načelnica Službe za intenzivnu njegu trebinjske Bolnice Tanja Novarlić.

“Jedan mladić preminuo je na licu mjesta, dok je drugi, star 22 godine, dovezen u trebinjsku Bolnicu bez srčane akcije. Uprkos reanimaciji koja je trajala duže od dva sata, nije bilo pozitivnog odgovora, a smrt je proglašena u 23 sata i 55 minuta”, rekla je za ATV Novarlić,pišu Vijesti

Novarlić još dodaje da je jedna osoba primljena je na Odjeljenje neurohirurgije zbog potresa mozga, dok je još nekoliko osoba zadobilo lakše tjelesne povrede.

O svemu se oglasio i političar Nebojša Vukanović, koji je na svojoj stranici priložio fotografiju i napisao da se nesreća desila oko 23 sata na pravcu između Nešković pumpe i Mostaća i da je, nezvanično, došlo do direktnog sudara dva automobila.

Više detalja, nakon oglašavanja policije.


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