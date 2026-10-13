Novi skandal trese FIFA-u: Infantino mimo plate primio 1,76 miliona dolara

Prema službenom izještaju FIFA-e, Infantinu je 2024. godine isplaćeno 4,59 miliona eura godišnje plaće.

Međutim, Infantino je, kako ističu britanski mediji, prema obrascu 990 američke Porezne uprave, kojeg moraju svake godine ispuniti neprofitne organizacije sa sjedištem u SAD-u, primio malo više od 1,5 miliona eura koji nisu nigdje prijavljeni.

U svemu je učestvovala američka kompanija FWC2026, koju je uspostavila FIFA, a koja je osnovana s ciljem ograniziranja i upravljanja Svjetskim nogometnim prvenstvom 2026. godine,pišu Vijesti

Poziv na nezavisnu istragu

‘Problematičnih’ 1,5 miliona eura ne spominju se u godišnjem izvještaju FWC2026 iz 2024. godine koja je bila posljednja u kojoj je obrazac 990 te organizacije bio javno dostupan.

Bivši predsjednik FIFA-inog odbora za upravljanje, Miguel Maduro, vrlo je jasan oko ove situacije te je istaknuo kako je riječ o jasnom kršenju FIFA-inog statusa i pozvao je na nezavisnu istragu.

“Statut FIFA-e nalaže obvezu potpune transparentnosti. Nije primjereno da pododbor FIFA-e za naknade odobrava druge oblike primanja. Slažem se da predsjednik FIFA-e treba biti vrlo dobro plaćen, ali to mora biti transparentno”, poručio je Maduro.

Sljedeći sastanak Vijeća FIFA-e zakazan je za četvrtak u švicarskom Zurichu.

Facebook komentari