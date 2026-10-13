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Hrvatska digla borbenu avijaciju zbog sumnjivog putničkog aviona

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Objavljeno prije 30 minuta

Hrvatsko ratno vazduhoplovstvo podiglo je danas borbene avione nakon što je putnički avion Boeing (Boing) emitovao međunarodni signal za otmicu 7500, a presretanje je izvršeno iznad Korenice.

 borbeni avion - ilustracija

Kako je navedeno, riječ je o avionu koji je letio iz Grčke prema Njemačkoj, a prema saopštenju hrvatskog Ministarstva odbrane, NATO je naredio hitno presretanje zbog moguće bezbjednosne prijetnje.

Avion pratili hrvatski i njemački lovci
Kako je javio hrvatski Index, pilot hrvatskog borbenog aviona u 11.02 vizuelno je identifikovao putnički avion, uspostavio radio-vezu s posadom i pratio ga do ulaska u slovenački vazdušni prostor u 11.20,pišu Nezavisne

Prema njemačkim medijima, riječ je o Boeingu 737-800 kompanije Corendon Airlines Europe, koji je letio s Krfa prema Nirnbergu, gdje je bezbjedno sletio oko 12.16.

Avion su prema Njemačkoj pratili i njemački borbeni avioni Eurofighter.

Policija nije utvrdila opasnost
Njemačka policija saopštila je da pilot nakon aktiviranja koda 7500 nije bio dostupan putem radio-veze. Istražuje se mogućnost kvara komunikacione opreme.

Policija je nakon slijetanja pregledala avion i utvrdila da nema opasnosti. Za sada nije potvrđeno da je došlo do pokušaja otmice, niti je poznato zbog čega je aktiviran signal za uzbunu.

Operacija je izvedena u okviru NATO sistema nadzora i zaštite vazdušnog prostora. Hrvatska od početka 2026. godine samostalno obavlja ove zadatke svojim avionima Rafale.


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