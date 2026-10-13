Tarik Muharemović zaludio Englesku, samo jedna zvijezda bolje ocijenjena od bh. reprezentativca

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović na impresivan način započeo je svoju debitantsku epizodu u engleskoj Premijer ligi, potvrdivši da se radi o jednom od najvećih defanzivnih potencijala Evrope.Pouzdani štoper Lidsa našao se na visokonaponskom drugom mjestu liste najbolje ocijenjenih ljetnih pojačanja prema uglednom statističkom portalu WhoScored, ostavivši iza sebe čitavu plejadu skupocjenih svjetskih zvijezda.

Samo Morgan Rodžers ispred bh. fudbalera

Muharemović je tokom ljetnog prelaznog roka stigao na “Eland Road” u transferu teškom čak 37 miliona eura, a njegove dosadašnje partije na engleskim terenima u potpunosti pravdaju svaki uloženi cent.

Prema pedantnim podacima portala WhoScored, bh. reprezentativac u dosadašnjem dijelu šampionata ima fantastičnu prosječnu ocjenu od 7,31. Bolji učinak od njega ima jedino Morgan Rodžers (Morgan Rogers) iz Čelsija sa ocjenom 7,57, dok je Muharemović iza sebe ostavio imena poput Enza Fernandeza (Enzo Fernández), Bredlija Barkole (Bradley Barcola) i Sandra Tonalija,pišuAvaz

Ohrabrenje za Lids i reprezentaciju BiH

Brza adaptacija na izuzetno zahtjevan i fizički nametljiv engleski fudbal sjajna je vijest kako za upravu Lidsa, tako i za selektora te navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Iako je sezona tek na početku i predstoji velika borba za prvenstvene bodove, Muharemović je u uvodnim okršajima jasno stavio do znanja da je Lids napravio vrhunski potez njegovim dovođenjem.

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