Boeing nad Hrvatskom poslao signal za otmicu, presreo ga Rafale. U Njemačkoj uzbuna

Hrvatski borbeni avion Rafale danas je presreo malteški putnički zrakoplov Boeing koji je letio iz Grčke prema Njemačkoj nakon što je njegov transponder emitirao kod 7500, međunarodni signal za otmicu zrakoplova.

Zbog moguće sigurnosne prijetnje NATO je naredio hitno presretanje, izvijestilo je Ministarstvo obrane (MORH).

Hrvatski Rafale presreo je putnički zrakoplov u 11:02 iznad Korenice. Pilot ga je vizualno identificirao i uspostavio radijsku vezu s posadom.

Prema MORH-u, hrvatski borbeni avion zatim je nastavio pratiti putnički zrakoplov na području između Rijeke i Delnica.

U 11:20 malteški Boeing ušao je u slovenski zračni prostor, čime je završeno njegovo praćenje iznad Hrvatske.Ruta leta zrakoplova koji je presreo hrvatski Rafale

Putnički Boeing letio je s grčkog Krfa prema Nürnbergu u Njemačkoj. Nakon signala za moguću otmicu hrvatski Rafale presreo ga je iznad Korenice.Što znači kod 7500?

Prema informacijama koje je NATO-ov zapovjedni sustav zaprimio iz Italije, putnički zrakoplov imao je na transponderu postavljen kod 7500.

Transponder je uređaj kojim zrakoplov šalje podatke potrebne za radarsku identifikaciju i nadzor leta.

Kod 7500 međunarodno je dogovoreni signal kojim posada može upozoriti kontrolu leta na otmicu ili nezakonito preuzimanje kontrole nad zrakoplovom. Takav signal sigurnosne službe tretiraju kao ozbiljnu moguću prijetnju, zbog čega mogu uputiti borbene avione da provjere što se događa.

MORH zasad nije potvrdio da je malteški zrakoplov doista bio otet, nego samo da je zbog emitiranja tog koda označen kao moguća prijetnja.Nije objavljeno zašto je kod aktiviran ni što je utvrđeno nakon uspostavljanja veze s posadom.

Avion je sletio u Njemačku, policija istražuje što se dogodilo

Prema informacijama njemačkih medija i podacima servisa za praćenje letova, sve upućuje na to da je hrvatski Rafale presreo Boeing 737-800 kompanije Corendon Airlines Europe, koji je na letu XR456 putovao s grčkog Krfa prema Nürnbergu.

Zrakoplov je oko 12:16 sigurno sletio u Nürnberg, gdje je zbog sigurnosne uzbune privremeno obustavljen zračni promet. Tijekom leta aktiviran je transponderski kod 7500, koji označava moguću otmicu,piše Index

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