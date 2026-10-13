Sarajevo sprema spektakl: Poznata velika imena koja će nastupati uoči i nakon dočeka Nove godine

Dio programa sada je poznat, a predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo Haris Fazlagić otkrio je imena izvođača koji će nastupiti u danima oko Nove godine.Fazlagić je za portal Radiosarajevo.ba kazao da je Turistička zajednica već završila svoj dio programa, ali da se sa zvaničnom objavom čeka Gradska uprava Sarajeva, koja treba potvrditi izvođača za 31. decembar”Mi smo kao Turistička zajednica završili taj dio, nismo ga objavili čekajući Gradsku upravu da vidimo novogodišnju noć, taj 31. decembar. Mi smo uradili tri dana prije i dva dana poslije, tako da će sa samom Novom godinom biti nekih šest dana u kontinuitetu koncerata. Ono što vam mogu reći za Turističku zajednicu jeste da već 28., 29. i 30. pjevaju Tijana Dapčević, Valentino i Neno Belan, a onda 1. i 2. januara Divlje Jagode i Tony Cetinski”, kazao je FazlagićTako bi Sarajevo trebalo imati gotovo sedmicu dana besplatnih koncerata, uz poznata imena regionalne muzičke scene.”U marketinškom smislu mi smo dogovorili da bi ljudi mogli da planiraju šta će i gdje je će. Da znaju da će biti puno besplatnih koncerata. Kada gradska uprava izađe sa 31. decembrom imat ćemo 6 dana u kontinuitetu i da opet budemo broj jedan kao i uvijek. Cilj je da budemo sve bolji i bolji. Ljudi tradicionalno dolaze za praznike ali je jako bitno da objavimo da ljudi planiraju putovanja”, kazao je Fazlagić za naš portal. Također je kazao da će i na našim planinama biti spremam program za svakoga po nešto,piše Radiosarajevo

“Pet dana već imamo najave iz hotela na planinama da će biti Nina Badrić i mislim da će biti jako dobra i živa zima”, kazao je Haris Fazlagić za naš portal.

Program počinje 28. decembra, kada će nastupiti Tijana Dapčević. Dan kasnije publiku očekuje Valentino, dok će 30. decembra koncert održati Neno Belan.Nakon novogodišnje noći, muzički program se nastavlja 1. januara nastupom Divljih Jagoda, dok je za 2. januar najavljen Tony Cetinski.

Ipak, najviše pažnje i dalje privlači pitanje ko će Sarajlije i goste uvesti u 2027.

Podsjetimo, Sarajevo je Novu 2026. godinu dočekalo uz nastupe Jelene Rozge, Dženana Lončarevića i Divanhane.

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