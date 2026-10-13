Dronovi napali brodove kod Bugarske, jedan potopljen

Brod Chelsea 3, u vlasništvu ukrajinske tvrtke, koji plovi pod malteškom zastavom, pogođen je s tri drona oko 1:30 ujutro. Napad se dogodio otprilike 18 nautičkih milja, odnosno 33 kilometra, od bugarske obale.Posadu je činilo sedam Ukrajinaca i osam Azerbajdžanaca. Svi su spašeni, a petero članova posade dobilo je liječničku pomoć, no nitko nije ozbiljnije ozlijeđen.

Drugi napadnuti brod identificiran je kao Azov Concord. Potonuo je oko 31 kilometar istočno od Krapetsa. Dosad je spašen jedan član njegove posade, dok ukupan broj ljudi na brodu i sudbina ostalih zasad nisu poznati.Drugi napadnuti brod identificiran je kao Azov Concord. Potonuo je oko 31 kilometar istočno od Krapetsa. Dosad je spašen jedan član njegove posade, dok ukupan broj ljudi na brodu i sudbina ostalih zasad nisu poznati.

Političke reakcije

“Ovo je potpuno neprihvatljivo – još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda”, poručio je Radev u televizijskom obraćanju. Najavio je da o incidentu namjerava razgovarati s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.

Premijer je istaknuo kako nema jasnih dokaza o tome tko je izveo napad, ali je dodao da sve upućuje na Rusiju. Zbog ovog događaja najavio je da će na razgovor pozvati rusku veleposlanicu Eleonoru Mitrofanovu. O incidentima su obaviješteni i stalni predstavnici Bugarske pri NATO-u i Europskoj uniji.

Bugarska ne graniči s Ukrajinom ni s Rusijom, ali kao članica NATO-a zauzima strateški položaj na Crnom moru, gdje obje zaraćene strane imaju važne luke. Raste zabrinutost zbog mogućih hibridnih napada dronovima koje Rusija provodi usporedno s ratom u Ukrajini.

Prije tjedan dana potopljen brod, deset pomoraca nestalo

Slični napadi dogodili su se 6. listopada, kada su dronovima pogođena dva trgovačka broda u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu u Crnom moru, oko 130 kilometara od obale. Brod Alfa Watan, koji je plovio pod zastavom Toga, potonuo je, a deset članova njegove posade vodi se kao nestalo.

Drugi brod, Able, pod zastavom Palaua, zapalio se nakon napada. Svih 18 članova njegove posade spašeno je, a dvojica su teško ozlijeđena. Dan ranije napadnut je i teretni brod u turskom vlasništvu kod Rumunjske, pri čemu su poginula dva člana posade.

Bugarska je nakon napada zatražila pomoć Europske unije i NATO-a u istrazi. Premijer Rumen Radev osudio je napade na civilne brodove i upozorio na sve veće sigurnosne rizike u Crnom moru.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju za napade, no odgovornost nije neovisno potvrđena. Napade je osudila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, upozorivši da su trgovački brodovi i njihove posade postali mete,piše Index

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