Razorni uragan Melissa stigao na Kubu: “Bit će to vrlo teška noć”

Kako prenosi CNN, jake poplave pogodile su ulice na Kubi dok se Melissa kreće preko otoka.

Očekuje se da će sistem pratiti direktno jugoistočnu Kubu u narednih nekoliko sati, donoseći razorne vjetrove, poplavne kiše i po život opasne olujne udare i do 3,6 metara iznad normalnog nivoa plime.

Više od 735.000 ljudi evakuisano je na Kubi dok se Melissa približavala, prema riječima predsjednika Miguela Díaz-Canela. “Bit će to vrlo teška noć za cijelu Kubu, ali ćemo se oporaviti”, rekao je.

Na istočnoj Kubi moglo bi pasti i do 65 centimetara kiše u planinama, što bi moglo izazvati poplave i klizišta opasne po život. Dijelovi ostrva suočavaju se s vjetrovima brzine do 200 km/h s jačim udarima u blizini centra oluje i olujnim udarom do 3,6 metara na obali.

Kina je poslala pakete pomoći Kubi prije uragana Melissa. Video koji je podijelio kineski ambasador na Kubi prikazuje stotine kutija s oznakom “porodični pribor” koje se prevoze iz skladišta.

Melissa se kreće i prema centralnim i jugoistočnim Bahamima gdje se očekuje brzo pogoršanje uslova do srijede. Naredbe za evakuaciju izdate su za šest ostrva na Bahamima, uključujući Acklins i Crooked Island, dok se zvaničnici pripremaju za poplave i mogući olujni udar od 2,4 metra.

Zvaničnik na Bahamima pozvao je stanovnike na putu oluje da se sklone, rekavši: “Vrijeme za pripreme nije završeno”.

Uragan je prehodno pogodio Jamajku, izazvavši ogromnu štetu na kućama, bolnicama i školama na jugozapadu otoka. Premijer Andrew Holness proglasio je zemlju područjem katastrofe u utorak.

Melissa je do sada odgovorna za najmanje sedam smrtnih slučajeva – tri na Jamajci tokom priprema za oluju, tri na Haitiju i jednu u Dominikanskoj Republici, piše N1.

