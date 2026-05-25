Dio penzionera u dijelu BiH mogao bi dobiti jednokratnu pomoć, ali postoji jedan uslov

Skupština Udruženja, koja je zakazana za 4. juni, trebala bi dati konačnu potvrdu tog procenta

Od avgusta bi moglo doći do vanrednog povećanja penzija u dijelu Bosne i Hercegovine, tačnije u entitetu Republika Srpska uz mogućnost isplate jednokratne pomoći penzionerima, ali konačna odluka još nije zvanično potvrđena.

Kako je za Srpskainfo potvrdio predsjednik Udruženja penzionera RS Ratko Trifunović, u dosadašnjim razgovorima sa predstavnicima vlasti razmatra se povećanje penzija od 3,55 posto. On je naveo da bi Skupština Udruženja, koja je zakazana za 4. juni, trebala dati konačnu potvrdu tog procenta, te izrazio očekivanje da povećanje neće biti ispod najavljene stope.

Prema tim procjenama, ukoliko dođe do planiranog rasta, to bi na godišnjem nivou značilo ukupno povećanje od oko 10 posto.

Pored redovnog usklađivanja, u planu je i eventualna jednokratna pomoć penzionerima čija su primanja do prosječne penzije. Visina te pomoći još nije precizirana, ali se nezvanično spominje iznos od najmanje 100 KM, u zavisnosti od budžetskih mogućnosti.

Podsjećamo, penzije u RS su početkom godine već povećane za 6,45 posto, a trenutno minimalna penzija iznosi 350 KM, dok je prosječna oko 697 KM. Sa najavljenim povećanjem od 3,55 posto, minimalna penzija će otići za još 12-13 maraka, a prosječna za 24-25 KM.

Međutim, kako ističu iz Vlade RS, sve zavisi od rebalansa budžeta koji je u pripremi, te će konačna odluka o povećanju zavisiti od fiskalnih mogućnosti i usvajanja planiranih izmjena.

Ukoliko Vlada RS potvrdi planove, penzioneri bi od avgusta mogli dobiti novo povećanje i dodatnu finansijsku podršku.

Facebook komentari