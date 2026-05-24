Veliki astrološki preokret od 1. juna: Za 4 znaka završava se period krize, bogatstvo im kuca na vrata

Astrološki preokret u junu 2026. ne najavljuje se velikom grmljavinom, već tihim olakšanjem koje će četiri znaka prepoznati već prvog jutra u mjesecu. Planete su se namjestile tako da se duga, iscrpljujuća faza čekanja konačno zatvara, a stari računi pronalaze put do isplate.

Nije slučajno baš jun. Bik, Djevica, Škorpija i Ribe mesecima nose isti teret, čas zbog posla, čas zbog odluka koje su odlagali. Sada se ta osa pomjera, a sa njom i raspoloženje za rizik.

Šta zapravo donosi veliki astrološki preokret

U pitanju je promena energije koja se najsnažnije osjeća u domenu novca, ali ne kao dobitak na lutriji. Ovo je sporiji, ali sigurniji oblik dobitka, isplata zaostalog honorara, neočekivana ponuda, povratak duga za koji ste već digli ruke. Junska astrološka promena radi polako, ali bez prevrtanja.

Bik: stari posao konačno daje plodove

Bik ulazi u period u kome se trud iz prošle zime naplaćuje, najčešće preko ugovora ili napredovanja koje je dugo visilo u vazduhu. Najjači momenat dolazi u prvoj polovini juna, oko utorka i srede, kada se otvara prostor za ozbiljan razgovor sa nadređenima. Nemojte žuriti sa odgovorom, Bik dobija najviše kada ćuti i sluša do kraja. Kuća, automobil i porodični budžet prestaju da budu razlog za besane noći.

Djevica: kraj krize stiže preko jedne odluke

Djevici se mjesecima vrti ista misao u glavi, da li ostati ili krenuti dalje. Astrološka prekretnica donosi jasnoću, najčešće preko sasvim obične situacije, jednog poziva, jedne ponude koja zvuči previše skromno na prvu loptu. Upravo ta ponuda krije ozbiljan novac na duge staze. Posebno se isplati pažljivo slušati polovinom mjeseca, kada Djevica intuitivno hvata signale koje je do tada propuštala.

Škorpija: vraća se novac za koji ste digli ruke

Škorpija je najteže podnela prošlu jesen i početak proleća. Sada stiže period kada se vraćaju i ljudi i pare, ponekad iznenađujućim kanalima, preko nekoga ko se davno izgubio iz života. Najveći oprez je oko sredine juna, kada postoji iskušenje da se sav taj priliv potroši na jednu krupnu stvar. Suplementi tu ne pomažu mnogo, jedino hladna glava. Pravi potez je podeliti novac na tri dela, jedan za dug, jedan za rezervu, jedan za sebe.

Ribe: emocije i finansije idu pod ruku

Ribama se otvara mekša, ali izuzetno plodna faza. Posao povezan sa kreativnošću, podučavanjem ili lečenjem donosi novi izvor prihoda, ne ogroman, ali stabilan. Do kraja meseca Ribe primećuju da im neko iz porodice nudi pomoć koju do tada nisu tražili. Prihvatite, makar i sa nelagodom, jer je ponuda iskrena. Junska astrološka promena Ribama radi najsuptilnije, kroz mir koji se vraća u dom.

Zašto baš ova četiri znaka

Sva četiri su poslednjih mjesec dana funkcionisala na rezervi, više iz inata nego iz volje. Astrološki preokret nagrađuje upravo upornost, ne talenat i ne sreću. Zato preokret ne stiže onima koji su odustali u martu, već onima koji su tiho istrajali. Bogatstvo ovde ne znači luksuz, već povratak osećaja da imate kontrolu nad svojim računom.

Da li to znači da ostali znaci ne dobijaju ništa

Ne znači. Ostali znaci osjećaju blaže, posredne efekte, kroz mirniju atmosferu u porodici ili na poslu. Najsnažniju materijalnu korist dobijaju četiri pomenuta znaka, ali energija mjeseca podiže opšti tonus.

Greška koju ljudi prave je da od preokreta očekuju vatromet. Pravi znak da se nešto menja je tih, obično stigne preko neke svakodnevne sitnice, telefonskog poziva u petak popodne ili poruke koja je dugo izostajala. Ako vam se nešto takvo desi u prvih deset dana juna, to nije slučajnost, piše krstarica.

