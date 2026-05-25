Velika potražnja za kurbanima, farmeri nude i dostavu mesa: Evo kolike su cijene

I ove godine veliki je interes za kupovinu kurbana uoči Kurban-bajrama koji počinje u srijedu 27. maja.

Islamska zajednica odredila je cijenu kurbana za one koji svoje povjerenje daju Islamskoj zajednici da u njihovo ime žrtvuju kurban, pa tako ona za 2026. godinu iznosi 600 maraka.

Međutim, to nije cijena kurbana na tržištu Bosne i Hercegovine. Mnogi će naći kurban po jeftinijoj cijeni, a neki će platiti i mnogo skuplje.

Kako je za Raport potvrđeno sa jedne od farmi u okolini Sarajeva, kilogram ‘žive vage’ košta osam maraka, a kurbani se mogu kupiti po cijeni uglavnom od 500 do 700 KM, ali i skuplje.

Kako je saopćeno iz Udruženja Pomozi.ba cijena kurbana ove godine ista je kao i prethodne i iznosi 500 KM.

Nešto niže cijene nude međunarodne humanitarne organizacije koje kurbane prodaju u siromašnijim zemljama Afrike i Azije. Tako Islamic Relief BiH ove godine nudi više kategorija kurbana, a u zavisnosti od države u kojoj se projekat realizuje.

Najniža cijena iznosi 180 KM za zemlje poput Kenije, Malija i Bangladeša. Kurban za Gazu košta 540 KM, za Siriju 680 KM, a za Liban 780 maraka.

Mnogi farmeri, osim prodaje kurbana, nude i usluge žrtvovanja i sječenja kurbana po islamskim propisima, ali i dostavu u narodne kuhinje te ustanove koje brinu za djecu bez roditelja i osobe za posebnim potrebama.

Federalna uprava za inspekcijske poslove najavila je pojačane inspekcijski nadzore nad klanjem i prodajom kurbana na području Federacije Bosne i Hercegovine. Cilj je osigurati da kurbansko meso bude sigurno, ispravno i u skladu sa zakonom.

Podsjećaju da se klanje mora obavljati isključivo u registrovanim klaonicama pod nadzorom veterinarske inspekcije te da je prodaja kurbanskog mesa dozvoljena samo na mjestima koja imaju veterinarsko-zdravstvenu saglasnost.

Životinje moraju biti obilježene ušnim markicama i posjedovati svjedodžbu o zdravstvenom stanju koju izdaje ovlašteni veterinar. Ističu da je strogo zabranjena nelegalna prodaja na ulicama i improvizovanim štandovima te apaliraju na građane da kurbansko meso kupuju isključivo od ovlaštenih prodavača i da uvijek traže prateću dokumentaciju koja predstavlja dokaz o zdravlju životinja.

Facebook komentari