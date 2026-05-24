Od 25. maja nebo se otvara za 2 znaka: Počinje njihovo zlatno doba u kojem će im sve polaziti za…

Telefon koji je tri nedelje ćutao, konačno zvoni. Jedan dogovor koji je visio od marta dobija konkretan rok, a vi prestajete da se pravdate za odluke koje ste odavno doneli.

Ovaj period nije magičan, nego logičan. Planete su se namestile tako da se vodenim znakovima isplate sve one tihe gestove koje niko nije primetio prošle zime. Nije slučajno baš sada.

Zašto baš Rak i Ribe

Rak i Ribe dele istu osobinu koja im je pola godine išla na štetu. Pamte sve, opraštaju pre vremena i odlažu svoje potrebe da bi sačuvali mir u kući. Trenutna konstelacija im vraća ono što su uložili, ali pod jednim uslovom. Morate prestati da preuzimate tuđe brige kao svoje, makar do kraja meseca.

Rak: Vraća vam se ono što ste dali u februaru

Rak ulazi u period u kome se ćutanje konačno isplati. Sredinom nedelje stiže poziv ili poruka u vezi sa poslom koji ste skoro otpisali, a ponuda će biti bolja od one prvobitne. U ljubavi se završava jedna nedoumica koja vam je krala san još od proleća, i to mirno, bez scene kakve ste se pribojavali.

Najveći rizik nije neuspeh, nego vaša stara navika da pristanete prebrzo. Sačekajte 48 sati pre nego što kažete „važi“. Tek tada ćete videti pravu cenu onoga što vam nude. Novac ulazi postepeno, mesec za mesecom, ne odjednom.

Ribe: U utorak popodne stiže odluka koju ste odlagali

Ribama se otvara prostor tamo gde su mesecima nailazile na zid. U utorak popodne donosite odluku oko stana, selidbe ili većeg ulaganja, i prvi put deluje da znate šta radite. Intuicija vam se vraća u punoj snazi, a san postaje miran posle dugo vremena.

Sasvim druga priča je porodica. Jedan razgovor koji ste izbegavali od Uskrsa konačno se dešava, i prolazi mnogo bolje nego što ste zamišljali. Ne pravdajte se za stare odluke. Ribama u ovom periodu najviše šteti objašnjavanje onoga što je već prošlo.

Šta tačno znači zlatno doba za Raka i Ribe

To je period od nekoliko nedelja u kojem se vodenim znakovima poklapaju lični ciklus i spoljne okolnosti, pa odluke koje donesu daju brže rezultate nego obično. Nije lutrija, nego nagomilani trud koji konačno dobija oblik.

Jedna greška koja može da pokvari ceo period

Suplementi tu ne pomažu, ni nove dijete, ni kupovina nečeg što ste odavno želeli. Pravi rizik je da Rak i Ribe, čim osete olakšanje, odmah preuzmu tuđ problem na svoja pleća. Komšinica, sestra, kolega sa drugog sprata. Svako ko nanjuši da ste „opet svoji“ doći će po uslugu.

Naučite da kažete „javiću ti za par dana“ umesto „naravno, odmah“. Te tri reči čuvaju ceo povoljan period za Raka i Ribe od raspršivanja na sitnice.

Do kada traje ovaj povoljan period

Ovo zlatno doba za Raka i Ribe drži se snažno do kraja juna, a tragovi će se osećati i kroz leto. Najjači talas je između 25. maja i prvih dana juna, kada se rešavaju stvari koje su mesecima stajale. Iskoristite ga za jedan konkretan korak, ne za deset planova, prenosi novi.

Facebook komentari