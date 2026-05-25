Makarska krcata turistima: Cijene kao u Sarajevu

Na ljestvici najbrojnijih gostiju, na petom mjestu su Bosanci i Hercegovci

Nakon kiše i fenske bure, nedjelja je u Makarskoj obilježena pravim ljetnim ugođajem i temperaturom zraka koja je oko podne iznosila 29 ssepeni Celzijusovih.

Kako piše Slobodna Dalmacija u subotu je u grad pristiglo oko 4000 turista i to najviše iz Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Švedske, Islanda, Bosne i Hercegovine, Poljske, Norveške, Austrije, Hrvatske i Španjolske.

Prepunom Rivom šetali su Norvežani, Francuzi, Nijemci te goste iz BiH koji su kazali kako su tek stigli u grad u kojem će boraviti sedam dana, a sada uživaju u šetnji, moru, suncu i izvrsnoj ponudi jela i pića u restoranima.

Kako kazuju, cijene su im prihvatljive.

Vikend na Makarskoj rivijeri odlučili su provesti i Benjamina i Selma Rušević iz Sarajeva koji Makarsku posjete i po pet puta godišnje.

Kako kazuju, obožavaju more pa obilaze cijelu hrvatsku obalu.

– Ovdje baš uživamo i sve nam je lijepo, a i cijene hrane u restoranima kao i smještaja su pristupačne i nema nikakve razlike u odnosu na Sarajevo.

Isplati se doći u Makarsku jer je i hrana jako ukusna, a ljudi su srdačni – kazao je veseli mladi bračni par Sarajlija koji se već okupao u ne baš toplom moru, ali Benjaminu je izvrsno jer se inače kupa u Neretvi.

