“I Šimpanze imaju više vještina od Trumpovog drvosječe” FOTO/VIDEO

Elon Musk je ovog tjedna na X-u objavio najnovije pritužbe na administraciju Donalda Trumpa .

Muskova tirada uslijedila je nakon izvješća Wall Street Journala od 20. listopada u kojem se tvrdilo da se Trumpov ministar prometa, Sean Duffy, natječe za vođenje NASA-e kao dijela Ministarstva prometa.

„Treba li netko čija je najveća slava penjanje po drveću voditi američki svemirski program?“ napisao je Musk, referirajući se na Duffyjevu prošlost profesionalnog drvosječe, tijekom koje je osvojio više prvenstava u brzom penjanju na Svjetskom prvenstvu drvosječa.

🚨 BREAKING: Elon Musk SLAMS Acting NASA Admin Sean Duffy, dubbing him "Sean Dummy" and accusing him of trying to KILL NASA! Musk also blasts "The person responsible for America’s space program can’t have a 2-digit IQ!" 😱 pic.twitter.com/69nEsuPoFC — The Age Of Genz (@TheAgeOfGenZ) October 21, 2025

Muskova objava uključivala je anketu u kojoj je pitanje “Ne, treba mu više mozga!” osvojilo 67 posto glasova, pobijedivši pitanje: “Da, čimpanze imaju više vještina”.

Izvršni direktor SpaceX-a nastavio je objavljivati ​​o Duffyju tijekom sljedeća dva dana, napisavši: “Osoba zadužena za američki svemirski program ne može imati dvoznamenkasti IQ” i “Sean Dummy pokušava uništiti NASA-u!”

Podržavao je prijatelja, pa se predomislio

Duffy je vršiteljica dužnosti NASA-ine administratorice otkako je Trumpova početna kandidatkinja, Karen Petro, u srpnju otišla s mjesta direktorice Svemirskog centra Kennedy.

Od vremena vođenja Odjela za učinkovitost vlade (DOGE) tijekom prvih nekoliko mjeseci druge Trumpove administracije, Musk je podržavao svog prijatelja i kolegu tehnološkog milijardera Jareda Isakmana da bude sljedeći prvi čovjek NASA-e.

Trump je izvorno nominirao Isakmana za tu poziciju, ali je povukao svoju nominaciju krajem svibnja. U to vrijeme nagađalo se da je povlačenje povezano s Trumpovim sukobom s Muskom zbog kritika izvršnog direktora Tesle o njegovom prijedlogu proračuna “Big Beautiful”.

„Ne mislim da je tajming bio slučajnost“, rekao je Isakman tijekom gostovanja 4. lipnja u podcastu „The All-In“, napominjući da je za iznenadnu promjenu planova saznao 30. svibnja, istog dana kada su Trump i Musk održali svoju posljednju zajedničku konferenciju za novinare u Ovalnom uredu.

„Posljednjih šest mjeseci sam bio u Washingtonu i pripremao se“, dodao je. „Bilo je nekih ljudi koji su, znate, imali neke ciljeve, pretpostavljam. A ja sam bio dobra, vidljiva meta.“

Elon Musk takes another shot at Transport Secretary Sean Duffy over NASA role: ‘He need moar brainz!’ The tech billionaire has called Duffy ‘dangerously stupid’ and campaigned for SpaceX astronaut Jared Isaacman to replace him as NASA chief. -The Independent pic.twitter.com/F10U3WvO5N — ˶˃ NewsCat 📰🗞️NO DMs˂˶ (@typocatCAv2) October 23, 2025

Iako se Isakmanovo ime ponovno nalazi među vodećim kandidatima, Musk mu nije dao punu podršku.

“Očajnički mi treba netko s troznamenkastim IQ-om”

U kasnijoj objavi priznao je: “U ovom trenutku ne zagovaram nijednog određenog kandidata za čelnika NASA-e. Samo očajnički želim nekoga s troznamenkastim IQ-om.”

„Imati NASA-inog administratora koji doslovno NIŠTA ne zna o raketama i svemirskim letjelicama potkopava američki svemirski program i ugrožava naše astronaute“, dodao je.

Musk je odstupio s mjesta čelnika Ministarstva energetike i gospodarstva (DOGE) kada mu je 30. svibnja istekao ugovor o posebnom državnom službeniku. Iako se u početku mislilo da će nastaviti u savjetodavnoj ulozi, njegova žestoka kritika Trumpovog “velikog lijepog zakona” učinila je njegov odlazak još konačnijim.

Nekoliko dana kasnije, Musk je izrazio svoje prave osjećaje o predsjednikovom dnevnom redu i proračunskim planovima na Xuu.

„Žao mi je, ali jednostavno više ne mogu to podnijeti“, napisao je tada. „Ovaj golemi, skandalozni, svinjetinom prepuni kongresni zakon o potrošnji je odvratna sramota. Sramota za one koji su glasali za njega: Znate da ste bili u krivu. Znate to.“

Iako je kasnije povukao neke od svojih najgorih objava o Xuu, izvor je u to vrijeme rekao časopisu People da je Muskov odnos s Trumpovom Bijelom kućom zauvijek narušen.

„Trump ne zaboravlja“, rekao je izvor. „Možda će reći nešto prihvatljivo za javnu konzumaciju, ali nakon onoga što je Elon napisao na društvenim mrežama i unatoč njegovoj isprici, Trumpov odnos s Muskom više nikada neće biti isti.“

Facebook komentari