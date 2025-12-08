Vukanović otkriva detalje: Draško Stanivuković radi po uputstvu i planu Aleksandra Vučića

Idok Igor Radojičić u Brčko distriktu otvara kancelarije svoje stranke Svojim putem i gradi mrežu širom RS, čekajući prvu kompenzaciju za Predstavnički dom, istovremeno Draško Stanivuković nastavlja da širom RS gasi odbore PDP-a, koji mu je prepustio Branislav Borenović da se igra, poručio je Nebojša Vukanović, – zastupnik u NSRS i lider Liste za pravdu i red.

-Tako je sinoć i formalno ugašen odbor PDP-a na Ilidži i preimenovan u Pokret sigurna Srpske, jer nije imao sa kim da se ujedini. Radojičića i pokojnog DEMOS-a nema na Ilidži, svi su u Istočnom Sarajevu kolektivno prešli u SNSD i Ujedinjenu Srpsku, a skupu je prisustvovao načelnik Pala Dejan Kojić te Veljko Borovina, odbornik u Skupštini opštine Sokolac, koji je prije dvije godine bio uhapšen od strane MUP-a RS te u medijima bio označen kao tjelohranitelj Darka Šarića, o čemu sam ranije pisao.

Promociji Pokreta Sigurna Srpska i Draška Stanivukovića na Istočnoj Ilidži prisustvovao je kao počasni gost načelnik opštine Marinko Božović, uprkos činjenici da je Stanivuković otima poslanike i odbornike SDS-a širom RS i i što je za potpredsjednika Pokreta imenovao Maju Stojić Dragojević, koja je bila potpredsjednica i poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske pa prešla u PDP a onda i Pokret, što će Stanivuković vjerovatno tumačiti kao znak odobravanja i podrške. Pored toga Stanivuković je minirao Branka Blanušu, pozivao na bojkot izbora, asistenicu glasača tvrdeći da su vanredni predsjednički izbori nevažni, što se odrazilo na malu izlaznost glasača u RS-u – navodi Vukanović.

-Ipak ne ide sve po loju, uprkos velikim resursima, i dalje ima dosta otpora gašenju PDP-a i osnivanju Pokreta sigurna Srpska. Tako je Opštinski odbor PDP-a u Kotor Varošu, jedan od najjačih, kao i načelnik opštine Zdenko Sakan, odlučio da neće da se utopi u novi Pokret i nastaviće da djeluju kao PDP. Poslije Banjaluke, odbor PDP-a u Kotor Varoši je najznačajniji, jer su jedino mjesto koje ima načelnika, i to je za Stanivukovića veliki problem.

Pored toga u Krajini, gdje Radojičić ima svoje odbore i neku snagu, mnogi odbori PDP-a ne žele da se ujedine, ugase i sarađuju sa njim, pa ostaje da se vidi kako će se situacija rasplesti, jer mnogi istaknuti i najprepoznatljiviji funkcioneri PDP-a, počevši od osnivača i bivšeg predsjednika Mladena Ivanića, nisu podržali poteze Stanivukovića, fuziju i gašenje stranke, a koja se radi po uputstvima i planu iz Beograda, iz okruženja Aleksandra Vučića koje želi da Dodika naslijedi Stanivuković i grupacija koju kontrolišu, kako bi bili marionete i sprovedili politiku Beograda, naveo je između ostalog Vukanović.

