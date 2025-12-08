Tramp zabrinut zbog Netflixovog preuzimanja Warner Bros-a: “Lično ću se uključiti u odluku o odobrenju”

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) izrazio je zabrinutost zbog najavljenog Netflixovog preuzimanja Warner Brothers Discoveryja i popularne streaming mreže HBO, posla vrijednog 72 milijarde dolara.

On je upozorio da Netflix već ima “velik tržišni udio” te da bi kombinirana snaga dvije kompanije “mogla biti problem”, piše BBC.

Učvršćivanje pozicije

Kompanije su prošlog petka objavile da su postigle dogovor koji bi pod okrilje Netflixa doveo kultne franšize Warner Brothersa poput Harryja Pottera i Igre prijestolja. Netflix, koji je započeo kao servis za iznajmljivanje DVD-ova 1997. godine, ovim bi poslom – najvećim u filmskoj industriji u dugo vremena – dodatno učvrstio svoju poziciju vodeće svjetske streaming platforme. Prema sporazumu, globalno popularne franšize kao što su Looney Tunes, The Matrix i Gospodar prstenova također bi postale dio Netflixovog sadržaja.

Sporazum sada mora proći provjeru regulatora za zaštitu tržišnog natjecanja. Odjel za tržišno natjecanje američkog Ministarstva pravosuđa, koji nadzire velika spajanja, mogao bi ustvrditi da dogovor krši zakon ako procijeni da bi nova, objedinjena kompanija zauzimala prevelik udio na streaming tržištu. Tramp je na događaju u Centru John F. Kennedy naglasio da bi se tržišni udio Netflixa “znatno povećao” ako se dogovor ostvari te je najavio da će se i lično uključiti u odluku o njegovom odobrenju.

Zanimljivo je da je Tramp, uprkos izraženoj zabrinutosti, pohvalio suizvršnog direktora Netflixa Teda Sarandosa, koji ga je nedavno posjetio u Ovalnom uredu.

– Imam veliko poštovanje prema njemu. On je sjajna osoba. Napravio je jedan od najvećih poslova u historiji filma – rekao je Tramp.

Prilika za pozicioniranje

Sam Sarandos je ranije priznao da je dogovor možda iznenadio investitore, ali je naglasio da je to prilika za pozicioniranje Netflixa za uspjeh u “desetljećima koja dolaze”.

Međutim, u zabavnoj industriji ne dijele svi taj optimizam. Udruženje američkih pisaca (Writers Guild of America) pozvalo je na blokiranje spajanja, tvrdeći da je “gutanje jednog od najvećih konkurenata od strane najveće svjetske streaming kompanije upravo ono što su antitrustovski zakoni osmišljeni da spriječe”.

U saopćenju objavljenom u petak upozorili su: “Ishod bi eliminirao radna mjesta, smanjio plaće, pogoršao uvjete za sve radnike u zabavnoj industriji, podigao cijene za potrošače i smanjio količinu i raznolikost sadržaja za sve gledatelje”.

