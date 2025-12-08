Majka P. Didija reagovala na dokumentarnu seriju: Oštro negira optužbe o fizičkom napadu

Majka P. Didija (P. Diddy), Dženis Kombs (Janice Combs), iznijela je svoje mišljenje o novoj Netflixovoj dokumentarnoj seriji koja se bavi detaljima iz života njenog sina.

Četverodijelna serija

U izjavi za “Deadline”, Janice je poručila da četverodijelna serija, objavljena 2. decembra, prema njenim riječima prikazuje neistine o Didijevom životu.

– Pišem ovu izjavu kako bih ispravila neke od laži iznesenih u Netflixovoj seriji “Sean Combs: The Reckoning”. Ove netačnosti u vezi s odgojem i porodičnim životom mog sina namjerno su učinjene kako bi se gledatelji doveli u zabludu i dodatno naštetilo našem ugledu – navela je.

Ona je nastavila citirajući intervju iz prve epizode serije koja istražuje incident iz 1991. godine u kojem je devet osoba poginulo tokom stampeda na košarkaškoj utakmici koju je Didi promovisao na City Collegeu u New Yorku. U intervjuu, Didijev bivši kolega i prijatelj Kirk Burovuz (Kirk Burrowes) tvrdio je da je vidio Didija kako tog dana udara Dženis, što je ona negirala.

– Optužbe koje je iznio gospodin Kirk Burovuz da me je moj sin ošamario dok smo razgovarali nakon tragičnih događaja na City Collegeu 28. decembra 1991. godine su netačne i očito lažne. To je bio jako tužan dan za sve nas. Za njega je korištenje ove tragedije i uključivanje lažnih narativa kako bi unaprijedio svoj prethodni neuspjeli i sadašnji pokušaj da dobije ono što nikada nije bilo njegovo – Bad Boy Records, pogrešno, nečuveno i uvredljivo u prošlosti. Tražim da se ova iskrivljavanja i laži javno povuku – kazala je Didijeva majka.

– Vidio sam Dženis kako ispituje Didija. On se upušta u taj muzički posao. Upravo je završio školu, a sada se desila ova ekstremna tragedija. Ona je kazala: “Da li je donio pravu odluku?” Vidio sam ga kako je stavio ruke na nju. Nazvao je kurvom i ošamario je – rekao je Burovuz.

U seriji je navedeno da Didi nije odgovorio na upit autora filma za komentar o optužbi da je fizički nasrnuo na svoju majku. Dokumentarna serija uslijedila je nakon niza optužbi na račun P Didija koji služi 50-mjesečnu zatvorsku kaznu. On se suočava sa još tužbi među kojima se izdvajaju one za seksualni napad.

Ukradeni snimci

Dan prije izlaska dokumentarne serije P Didi Juda Engelmayer nazvala je projekat sramotnim hitom tvrdeći da se Netflix oslanjao na ukradene snimke koje nikada nisu bile odobrene za objavljivanje, piše People.

– P Didi skuplja snimke otkad je imao 19 godina kako bi ispričao svoju priču, na svoj način. U osnovi je nepravedno i nezakonito da Netflix zloupotrijebi taj rad – izjavio je glasnogovornik.

– Nećemo komentarisati pojedinačne tvrdnje koje se ponavljaju u dokumentarcu. Mnoge od prikazanih osoba imaju dugogodišnje lične optužbe, finansijske motive ili probleme s vjerodostojnošću koji su dokumentovani godinama. Nekoliko od ovih priča već je obrađeno u sudskim dokumentima, a druge nikada nisu iznenese jer nisu istinite. Projekat je rađen oko jednostavne naracije koju vodi javno priznati protivnik, a ponavlja optužbe bez konteksta, dokaza ili provjere – rekao je Engelmayer na pitanje o optužbama da je Didi udario majku.

