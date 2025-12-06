“Vrlo brzo”: Hakan Fidan predviđa ukidanje američkih sankcija TURSKOJ zbog ruskih raketa

…izjavio je u intervjuu za Reuters u Dohi da su Turska i Sjedinjene Američke Države započele rad na ukidanju američkih sankcija koje su uvedene nakon što je Ankara kupila ruski raketni sistem i rekao da očekuje rješenje “vrlo brzo”.

Govoreći na marginama Doha foruma, Fidan je za Reuters rekao da će Ankara i Washington “pronaći način” da ukinu mjere, poznate kao sankcije CAATSA, tokom drugog mandata predsjednika Donalda Trumpa.

CAATSA, skraćenica za Zakon o suprotstavljanju američkim protivnicima putem sankcija, američki je zakon iz 2017. godine koji omogućava sankcije zemljama koje sklapaju velike poslove s oružjem s Rusijom, Iranom ili Sjevernom Korejom. Washington je taj zakon iskoristio 2020. godine kako bi kaznio tursku obrambenu industriju nakon što je Ankara kupila ruski sistem protuzračne odbrane S-400, za koji države NATO-a tvrde da ne odgovara zapadnom naoružanju.

Američka vlada je saopštila da bi sistem S-400 mogao otkriti tajne nevidljivog borbenog aviona F-35. F-35 je glavni ratni avion sljedeće generacije za Sjedinjene Američke Države i nekoliko NATO saveznika. Nakon kupovine, Washington je uklonio Tursku iz programa proizvodnje i kupovine F-35 i uveo sankcije turskom Predsjedništvu odbrambene industrije i nekoliko turskih zvaničnika, blokirajući dio izvoza i finansija.

Turska tvrdi da je sporazum o S-400 bio suveren izbor nakon što nije uspjela postići dogovor s Washingtonom o američkom sistemu Patriot. Ankara već dugo naziva potez CAATSA-e nepravednim i insistira na ponovnom pridruživanju zapadnim projektima naoružanja te na kupovini novih borbenih aviona F-16 i kompleta za nadogradnju od Sjedinjenih Država.

