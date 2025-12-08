Lidl završio megacentar u BiH: Počinje odbrojavanje do otvaranja prodavnica

Izgradnja distributivnog centra njemačke kompanije Lidl u Lepenici kod Sarajeva privedena je samom kraju, izvještava BiznisInfo.ba. Ovaj objekat predstavlja ključnu tačku Lidlovog ulaska na tržište Bosne i Hercegovine i najvažniji korak ka otvaranju prvih prodavnica.

Građevinski radovi su praktično završeni – objekat je dobio svoj finalni izgled, a uređen je i kompletan parking prostor. Trenutno se izvode završni radovi u unutrašnjosti, piše Biznisinfo.

Centar će biti tehnološki veoma napredan, sa savremenim rješenjima za efikasno rukovođenje skladištenjem i transportom velikih količina robe.

Investicija od 100 miliona eura

Distributivni centar u Lepenici sam je po sebi investicija vrijedna 100 miliona eura. Riječ je o logističkom jezgru Lidlovog budućeg poslovanja u BiH, bez kojeg nije moguće otvoriti široku mrežu prodavnica niti dugoročno funkcionisati na tržištu.

Izgradnja ovog objekta predstavlja ključni preduslov za početak otvaranja Lidlovih marketa u Bosni i Hercegovini. Kako je gradnja privedena kraju, ranije najavljeni rokovi postaju sve realniji.

Prema trenutnim procjenama, prve Lidlove prodavnice u BiH mogle bi biti otvorene krajem 2026. ili početkom 2027. godine.

Lidl ubrzano širi mrežu objekata širom BiH

Uporedo sa završetkom logističkog centra, njemački trgovački lanac ubrzava sve aktivnosti vezane za ulazak na tržište. Lidl intenzivno gradi, kupuje zemljište, otkupljuje stare objekte i regrutuje kadrove u desetinama lokalnih zajednica.

Lista gradova u kojima Lidl već gradi, priprema gradnju ili zapošljava radnike stalno se širi. Prema raspoloživim podacima, Lidl je prisutan u sljedećim gradovima:

Kakanj, Zvornik, Gradiška, Bihać, Livno, Istočno Sarajevo, Banja Luka, Gračanica, Mostar, Trebinje, Bijeljina, Doboj, Zenica, Brčko, Modriča, Laktaši, Travnik, Sarajevo, Čapljina, Tešanj, Kiseljak, Čitluk, Živinice, Prnjavor…

