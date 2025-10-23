Cijene cigareta po svjetskim metropolama: U nekim gradovima koštaju i više od 50 KM po kutiji

Najskuplje cigarete su u Melbourneu, gdje kutija Marlboroa stoji čak 27,6 eura (oko 55 KM), a odmah iza njega slijedi Wellington s cijenom od 22,6 eura (oko 45 KM).

U Londonu kutija košta 19,6 eura (oko 40 KM), dok u Dublinu i New Yorku cijene iznose 17,5 eura (35 KM), odnosno 16,2 eura (oko 32 KM).

U Europskim metropolama, cijene su raznolike: u Oslo 14,5 eura (29 KM), u Parizu 12,8 eura (oko 25 KM), a u Amsterdamu 12,2 eura (oko 24 KM). Beč i Zagreb imaju niže cijene, s kutijama koje stoje 6,4 eura (oko 13 KM), odnosno 4,8 eura (oko 10 KM).

U Aziji i Južnoj Americi, cigarete su znatno jeftinije: u Tokiju cijena je 3,6 eura (oko 7 KM), u Pekingu 3 eura (6 KM), a najniža cijena je u Rio de Janeiru, gdje kutija stoji samo 1,7 eura (oko 3,4 KM)

Razlike u cijenama često odražavaju visinu poreza na duhan i mjere koje zemlje poduzimaju u borbi protiv pušenja, prenosi Radiosarajevo.

