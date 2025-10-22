Novi udar Amerike: Ovoga puta u Pacifiku

U osmom poznatom američkom napadu na brodove od 2. septembra, poginule su dvije do tri osobe koje su se nalazile na plovilu, naveo je jedan od zvaničnika za CBC News. Ostalih sedam napada bilo je usmjereno na brodove u Karibima. Najmanje 34 osobe su poginule u američkim napadima na brodove za šverc droge, prema tvrdnjama američke administracije.

Dvojica muškaraca preživjela su američki napad na podmornicu osumnjičenu za krijumčarenje droge u Karibima prošli tjedan , a SAD su repatrirali muškarce, jednog iz Ekvadora i jednog iz Kolumbije . Ekvador je pustio muškarca, identificiranog kao Andres Fernando Tufinho, nakon što su vlasti rekle da nisu pronašle dokaze da je počinio zločin.

Kolumbijski državljanin hospitaliziran je nakon repatriranja, a ministar unutarnjih poslova Armando Benedetti rekao je da je “stigao s traumom mozga, pod sedativima, drogama, disao je na respiratoru”. Vlasti su priopćile da će se suočiti s kaznenom prijavom. U napadu na podmornicu poginula su još dvojica muškaraca.

Ovaj napad je prvi poznati vojni udar u Pacifiku kao dio nove američke ofenzive protiv trgovine drogom, koja je već dovela do sedam udara u Karipskom moru i dramatično povećala napetosti s Venezuelom i Kolumbijom.

Administracija predsednika Donalda Trampa je rekla Kongresu da su SAD u “nemeđunarodnom oružanom sukobu” sa narko-kartelima, tvrdeći da narkotici koje švercuju ubijaju desetine hiljada Amerikanaca svake godine i da to predstavlja “oružani napad”.

