Kada je najbolje uzimati vitamin D – ujutro ili navečer?

Ipak, kako biste maksimalno iskoristili njihovu učinkovitost, važno je znati kada i kako ih uzimati. Iako mnogi preferiraju uzimanje ujutro, dok drugi biraju večernje sate, ključ leži u pravilnoj apsorpciji, piše Healthline.

Vitamin D je vitamin topiv u mastima, što znači da se ne otapa u vodi, već se najbolje apsorbira u krvotok kada se unosi zajedno s namirnicama bogatim mastima. Stoga se preporučuje uzimanje dodataka vitamina D uz obrok kako bi se poboljšala njegova apsorpcija.

Jedno starije istraživanje na 17 osoba pokazalo je da je uzimanje vitamina D uz najveći obrok u danu povećalo razinu ovog vitamina u krvi za oko 50% nakon samo dva do tri mjeseca. Slično tome, studija iz 2014. godine na 50 starijih osoba utvrdila je da je konzumacija vitamina D uz obrok bogat mastima povećala njegovu razinu u krvi za 32% unutar 12 sati u usporedbi s obrokom bez masti.

Za bolju apsorpciju, uključite u prehranu zdrave izvore masti poput avokada, orašastih plodova, sjemenki, masne ribe kao što su losos ili sardine, punomasnih mliječnih proizvoda i jaja.

Jutro kao praktičan izbor

Mnogi se odlučuju uzimati vitamin D ujutro jer je to praktičnije i lakše ga je zapamtiti, pogotovo ako uzimate više dodataka prehrani. Raspoređivanje suplemenata tijekom dana može biti izazovno, stoga je stvaranje navike uzimanja vitamina D uz doručak odlično rješenje.

Kako biste osigurali dosljednost, možete isprobati nekoliko jednostavnih trikova: koristite kutijicu za tablete, postavite alarm na telefonu ili jednostavno držite suplemente blizu stola za blagovanje kao vizualni podsjetnik.

Utjecaj na san ako se uzima navečer

Postoje i oni koji preferiraju uzimanje vitamina D kasnije tijekom dana, no postavlja se pitanje utječe li to na san. Dokazi o tome su podijeljeni. Primjerice, pregled nekoliko studija iz 2021. godine sugerira da vitamin D može utjecati na proizvodnju melatonina, hormona koji regulira ciklus spavanja. Niže razine vitamina D prije spavanja mogle bi biti povezane s pojačanom pretvorbom serotonina u melatonin, što znači da uzimanje vitamina D neposredno prije spavanja može smanjiti razinu melatonina i potencijalno omesti san.

S druge strane, novija istraživanja, uključujući pregled i analizu iz 2024. godine, pokazuju da suplementacija vitaminom D zapravo može poboljšati kvalitetu sna. Budući da vitamin D može različito djelovati na pojedince, najbolje je eksperimentirati i pronaći vrijeme koje vama najviše odgovara.

Dakle, postoji li idealno vrijeme?

Iako uzimanje vitamina D uz obrok može značajno poboljšati njegovu apsorpciju i učinkovitije podići razinu u krvi, istraživanja još uvijek nisu dala konačan odgovor je li bolje uzimati ga ujutro ili navečer. Najvažniji korak je uklopiti vitamin D u svoju svakodnevnu rutinu i uzimati ga dosljedno kako biste osigurali maksimalnu učinkovitost.

Bilo da ga uzimate uz doručak ili večernji obrok, ključno je pronaći vrijeme koje vama odgovara i ne ometa vam san. Dosljednost je važnija od točnog doba dana. Suplementi su učinkovit način za podizanje razine vitamina D, a ako trebate pomoć u odabiru doze ili načina unosa, svakako se posavjetujte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom, prenosi N1.

