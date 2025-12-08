Tri djevojke podmetnule 18 požara, i to iz dosade

Dvije osamnaestogodišnjakinje i jedna sedamnaestogodišnjakinja osumnjičene su za izazivanje požara u opštinama Beča, piše danas austrijski portal “Kronen cajtung”.

Dvije od njih su uhapšene u Hernalsu, dok je treća dobrovoljno otišla u policiju istog dana. Sve tri su se u istragama izjasnile krivima, a policija navodi da je motiv za podmetanje 18 požara tokom novembra bila dosada.

“Kriminalističkim radom razrijašnjeno je 18 slučajeva paljevina sa štetom u šestocifrenom iznosu”, rekla je portparolka policije Julia Šik.

Djevojke su sprovedene u pritvor dok istraga i dalje traje, a prema policijskim navodima, uglavnom su izazivale manje požare, poput paljenja kontejnera, prenosi “b92“.

