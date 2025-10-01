Orban: Treći svjetski rat može početi u svakom trenutku

Situacija je trenutno takva da svjetski rat može da izbije zbog jedne jedine greške. Sukob je toliko napet da, ako neko od velikih igrača, neka zemlja veća od Mađarske, napravi grešku, sve je moguće, pa čak i svjetski rat. U tome je problem – istakao je on uoči početka samita Evropske unije u Kopenhagenu.

Članstvo Ukrajine u EU značilo bi rat u Evropi i isplatu evropskog novca Kijevu, a Mađarska je kategorički protiv toga, dodao je on.

– Naš stav je da apsolutno nikakvo članstvo Ukrajine ne dolazi u obzir, jer bi članstvo značilo, prvo, da rat ulazi u Evropsku uniju. Drugo, novac iz Evrope otići će u Ukrajinu – naglasio je on.

Članstvo Ukrajine u EU je pretjerano, dovoljan bi bio strateški sporazum o evropsko-ukrajinskoj saradnji, zaključio je on.

Lideri EU održavaju danas neformalni sastanak u Kopenhagenu. Dnevni red, između ostalog, uključuje jačanje sankcija protiv Rusije i odgovor Brisela na narušavanje vazdušnog prostora EU,pišu Vijesti

Prije samita EU u junu, Orban je rekao da se tamo ne može donijeti pravno obavezujuća odluka o evropskim integracijama Ukrajine, jer Mađarska ne podržava pristupanje Kijeva EU i ovo pitanje mora biti riješeno jednoglasno.

Također je objavio rezultate mađarske ankete o pristupanju Ukrajine EU, prema kojima je 95 posto učesnika, više od 2 miliona ljudi, glasalo protiv evropskih integracija Kijeva.

Facebook komentari