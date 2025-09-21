Velika Britanija danas priznaje Palestinu

Velika Britanija će danas priznati palestinsku državu uprkos pritisku SAD-a i porodica talaca koje drži Hamas.

Britanski premijer Keir Starmer u julu je najavio da će Britanija priznati Palestinu u septembru ako se situacija u Gazi ne popravi.

BBC javlja da su Starmer i ministri u njegovoj vladi zaključili da se situacija na terenu posljednjih sedmica pogoršala i da će priznanje Palestine biti objavljeno u nedjelju poslijepodne.

Pogoršanje humanitarne situacije i ugrožavanje mirovnog rješenja

Uz nastavak vojne ofanzive i humanitarne krize u Gazi, gdje vladaju očaj i glad, britanska vlada je uznemirena planovima o ubrzanju izgradnje izraelskih naselja na Zapadnoj obali, što bi moglo uništiti svaku nadu u rješenje o dvije države.

Priznanje Palestine predstavlja veliku promjenu u britanskoj vanjskoj politici, nakon što su nekoliko prethodnih vlada zastupale stav da bi priznanje trebalo doći u sklopu sveobuhvatnog mirovnog sporazuma.

Aktuelni britanski ministri tvrde da imaju moralnu odgovornost djelovati kako bi se očuvala nada u dugoročni mirovni sporazum.

Kritike iz SAD-a i od porodica talaca

Najavljeno priznanje kritikovali su vodeći američki političari, upozorivši da bi to osnažilo Hamas i ugrozilo sigurnost Izraela.

Čelnici republikanaca u Kongresu, uključujući predsjednicu njihovog kluba zastupnika Elise Stefanik i senatora Ricka Scotta, poslali su pismo Velikoj Britaniji, Francuskoj, Kanadi, Australiji i drugim ključnim državama koje su najavile priznanje Palestine.

“Ovo je nepromišljena politika koja potkopava izglede za mir”, napisali su Stefanik i Scott.

“Postavlja se opasan presedan da je nasilje, a ne diplomatija, najsvrsishodnije sredstvo terorističkim grupama poput Hamasa za ostvarivanje njihovih političkih ciljeva.”

Tokom svog državnog posjeta Velikoj Britaniji, američki predsjednik Donald Trump rekao je da se “ne slaže s premijerom” oko priznanja Palestine.

Grupa porodica talaca otetih u napadu 7. oktobra upozorila je da bi priznanje moglo omesti napore za njihovo oslobađanje,pišu Vijesti

U otvorenom pismu Starmeru napisali su:

“Vaša žalosna objava namjere Ujedinjenog Kraljevstva da prizna palestinsku državu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda dramatično je zakomplicirala napore da se naši voljeni vrate kući.

“Hamas je već proslavio tu odluku kao pobjedu i prekršio sporazum o prekidu vatre.”

“Pišemo vam s jednostavnom molbom – ne poduzimajte ovaj korak dok naši voljeni ne budu kod kuće i u našem zagrljaju.”

Starmerovu odluku kritikovali su i britanski opozicioni konzervativci te lider reformističke stranke Nigel Farage.

Facebook komentari