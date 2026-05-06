Ovi znakovi uvijek stavljaju druge ispred sebe, a na kraju ostanu povrijeđeni

Neki ljudi imaju potrebu pomagati drugima čak i kada to ide na njihovu štetu. Uvijek su tu kada nekome treba podrška, razumijevanje ili žrtva, ali rijetko kada isto dobiju zauzvrat. Astrologija otkriva da se takve osobine posebno često vežu uz određene znakove koji imaju izražen osjećaj odgovornosti, empatije i potrebe da budu oslonac drugima. Problem nastaje kada se ta dobrota počne uzimati zdravo za gotovo.

Rak

Rakovi su poznati po svojoj brižnosti i emotivnosti. Kada vole, daju sve, bez zadrške. Često stavljaju potrebe obitelji, partnera i prijatelja ispred svojih, uvjereni da će se to jednog dana vratiti. Međutim, upravo zbog toga često ostanu povrijeđeni. Teško im je postaviti granice, a još teže priznati da su iscrpljeni.

Vaga

Vage žele mir i sklad pod svaku cijenu. Zbog toga često popuštaju, čak i kada znaju da nisu u pravu. Spremne su žrtvovati vlastite potrebe kako bi izbjegle sukobe. Problem je što s vremenom potiskuju vlastite osjećaje, što ih dovodi do unutarnjeg nezadovoljstva i osjećaja da ih drugi ne cijene dovoljno.

Ribe

Ribe su izuzetno empatične i intuitivne. Osjećaju tuđe emocije kao svoje i često preuzimaju tuđe probleme na sebe. Njihova želja da pomognu može ih dovesti do toga da zaborave na vlastite granice. Zbog toga se često iscrpe i osjećaju neshvaćeno, iako su dali više nego itko drugi, piše index.

