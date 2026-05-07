“Vraćamo se na operaciju vjeruj mi brate”

U objavi na društvenim mrežama ismijao je nedavna izvješća američke novinske kuće Axios, nazvavši ih “Operacijom Fauxios”.

„Operacija ‘Vjeruj mi, brate’ nije uspjela. Sada se vraćamo rutini s operacijom Fauxios“, rekao je Kalibaf , prema iranskoj državnoj Press TV.

Iranski vođa prvo spominje “Operaciju ‘Vjeruj mi, brate'”, internetski mem koji ismijava tvrdnje bez dokaza ili vjerodostojnih izvora. Sugerira da su prethodne tvrdnje američkih medija bile neutemeljene i da su ljudi jednostavno trebali “vjerovati im na riječ”.

Zatim koristi izraz “Operacija Fauxios”. To je igra riječi na ime američkog portala Axios: ” faux ” je francuska riječ koja se u engleskom jeziku koristi u značenju ” lažan “.

Drugim riječima, Axios naziva “lažnim Axiosom”, odnosno insinuira da mediji objavljuju lažne ili propagandne informacije.

Operation Trust Me Bro failed. Now back to routine with Operation Fauxios. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 6, 2026

Cijela izjava je sarkastična i služi za ismijavanje izvješća američkih medija, a istovremeno ih pokušava prikazati kao dio koordinirane informacijske kampanje protiv Irana.

Napredak unatoč iranskim poricanjima

Unatoč poricanjima, razgovori između Washingtona i Teherana navodno napreduju prema preliminarnom sporazumu usmjerenom na okončanje neprijateljstava i uspostavljanje okvira za sveobuhvatne nuklearne pregovore.

Prema izvješću Axiosa, u kojem se pozivaju na više američkih dužnosnika i izvora upoznatih s dijalogom, najznačajniji napredak postignut je od početka sukoba, iako konačno rješenje još nije na vidiku. Okvirni sporazum je “memorandum o razumijevanju od 14 točaka ” osmišljen kako bi se postigao trenutni prekid vatre i otvorio “30-dnevni pregovarački prozor” za razradu šireg sporazuma .

Pod tim uvjetima, Iran bi pristao na kratkoročnu pauzu u obogaćivanju urana, a Sjedinjene Države bi zauzvrat pokrenule ukidanje sankcija i oslobodile milijarde dolara zamrznute iranske imovine . Obje strane bi također radile na smirivanju napetosti i ublažavanju tranzitnih ograničenja u Hormuškom tjesnacu .

Diplomatski napori i ključne točke

Američki dužnosnici rekli su za Axios da je nedavna odluka predsjednika Donalda Trumpa o smanjenju vojnih aktivnosti u Hormuškom tjesnacu potaknuta ovim diplomatskim napretkom.

Diplomaciju vode američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner , koji navodno komuniciraju s Teheranom izravnim kanalima i preko posrednika. Ako se formalizira, memorandum bi službeno “proglasio kraj rata”, a tehničke rasprave bi se preselile u Islamabad ili Ženevu.

U izvješću se navodi da mnoge odredbe “ovise o ishodu daljnjih pregovora”, što sugerira da put do rješenja ostaje prepun rizika od “ponovnog sukoba ili produljenog razdoblja neizvjesnosti”.

Ključne točke spora

Glavno pitanje ostaje vremenski okvir za iranski “moratorij na obogaćivanje uranija “. Dok Washington navodno inzistira na trajanju “do 20 godina”, Teheran je predložio “pet godina”, a izvori kažu da bi kompromis mogao biti između 12 i 15 godina. SAD također traže mehanizam za “produženje moratorija ako Iran prekrši uvjete”.

Nakon tog razdoblja, prijedlog bi omogućio Iranu da “nastavi ograničeno obogaćivanje na 3,67 posto”, uz obvezu da ne razvija nuklearno oružje. Američki dužnosnik citiran u izvješću sugerirao je da bi sporazum mogao sadržavati “klauzulu kojom se Iranu zabranjuje upravljanje podzemnim nuklearnim postrojenjima” i naložiti “povećane inspekcije, uključujući nenajavljene posjete inspektora UN-a”.

Razmatra se i osjetljiv prijedlog za uklanjanje iranskih “zaliha visoko obogaćenog uranija”, a jedna od opcija je “prijenos materijala u Sjedinjene Države”.

Upozorenje Bijele kuće

Unatoč zamahu, Bijela kuća ostaje oprezna, vjerujući da je iransko vodstvo “podijeljeno”, što bi moglo otežati postizanje konačnog dogovora.

Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je tehničke prepreke, napomenuvši: “Ne moramo sastaviti konačni sporazum u jednom danu.”

Naglasio je potrebu za rješenjem koje “vrlo jasno definira o čemu su spremni pregovarati i koliko su spremni učiniti na samom početku kako bi se isplatilo nastaviti.” Rubio je, međutim, izrazio i skepticizam prema pouzdanosti iranskog vodstva, opisujući neke tamošnje figure kao “lude u glavi”.

Sljedećih 48 sati smatra se ključnim jer SAD čeka odgovor Teherana o nekoliko kritičnih točaka. Iako se trenutni nacrt smatra “krhkim, ali značajnim korakom prema deeskalaciji”, izvješće upozorava da je “rizik od propasti pregovora i dalje visok”.

