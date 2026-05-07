Ruski dronovi pali u Latviji: Upaljen alarm uz granicu

Dvije bespilotne letjelice ušle su u Latviju iz Rusije, nakon čega su se srušile, saopćila je jutros latvijska vojska.

Jedan od dronova pao je na skladište nafte u gradu Rezekne, oko 40 kilometara od granice s Rusijom, objavila je javna radiotelevizija LSM, pozivajući se na policiju.

Prema navodima LSM-a, požar koji je izbio na mjestu pada ugašen je prije dolaska vatrogasaca.

Na mjesto incidenta upućene su jedinice oružanih snaga, policije i spasilačkih službi, dodaje radiotelevizija.

Latvijske vlasti izdale su upozorenje građanima koji žive uz granicu s Rusijom te ih pozvale da ostanu u svojim domovima.

Lokalne vlasti saopćile su da će sve škole u Rezekneu danas biti zatvorene.

Krajem marta nekoliko zalutalih ukrajinskih dronova pogodilo je Latviju, kao i njene susjedne zemlje i NATO saveznice Estoniju i Litvaniju.

Jedan od dronova udario je u dimnjak elektrane, dok se drugi srušio u zaleđeno jezero i eksplodirao.

Vjeruje se da su ukrajinski dronovi lansirani s ciljem gađanja vojnih meta u Rusiji.

Tri baltičke države nikada nisu dozvolile da njihov teritorij ili zračni prostor budu korišteni za napade bespilotnim letjelicama na Rusiju, izjavili su njihovi ministri vanjskih poslova u aprilu, pišu Vijesti.

Facebook komentari