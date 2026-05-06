‘Lova do krova!’: Od 9 maja samo 3 znaka horoskopa plivaju u novcu – da li ste i vi među njima?

Novac od 9. maja prestaje da bude neka daleka želja i pretvara se u sasvim konkretne brojke na računu, ali samo za tri znaka horoskopa. Astrološka konstelacija sredinom mjeseca pravi pravi mali zemljotres na finansijskom planu. Ko god da je čekao isplatu, nasledstvo, povraćaj duga ili neočekivanu ponudu, sada dobija zeleno svjetlo. Nije sve u sreći, nego u tome da prepoznate trenutak.

Strijelac na čelu kolone: lova do krova bez najave

Strijelac dugo gura uzbrdo, pa makar to spolja izgledalo kao da mu sve ide od ruke. Od petka, 9. maja, situacija se okreće naglo. Stiže poziv koji ste otpisali, ugovor koji je ležao u fioci konačno ide na potpis. Priliv novca u maju kod Strijelca neće biti tih. Biće glasan, vidljiv, gotovo neukusno očigledan.

Ono što treba da uradite: ne trošite sve odmah. Strelac ima naviku da slavi i pre nego što novac legne. Ovog puta sačekajte da se sleže prašina, pa onda kupujte.

Djevica i finansijska berićetna nedjelja koja mijenja pravila

Djevice su mjesecima brojale svaki dinar. Sada brojanje prestaje. Aktivacija planeta u zemljanim znakovima donosi Djevicama priznanje na poslu, povišicu ili klijenta koji plaća duplo više od proseka. Ovo nije sitan bakšiš.

Najljepše od svega: posao koji ste odbili u martu ponovo kuca na vrata, ali sada sa boljim uslovima. Ne pristajte na prvu cifru. Pregovarajte. Univerzum je već stao na vašu stranu, samo treba da otvorite usta.

Šta tačno znači majski talas zarade za Devicu

Majski talas zarade za Devicu znači stabilan, dugoročan priliv koji traje minimum do kraja jula. Nije jednokratna srećka, već temelj nove finansijske rutine.

Ribe: lova do krova kroz neočekivani kanal

Ribe su poslednje na ovom spisku, ali možda i najveći dobitnici. Razlog je prost. Ribe ne očekuju ništa, pa svaki dinar deluje kao poklon. Tri znaka i bogatstvo ovog maja nije slučajna kombinacija, ali Ribe su zaista najsvetliji primer.

Od 9. maja kod Riba radi nešto što astrolozi zovu skriveni kanal prihoda. To je honorar za nešto što ste radili pre godinu dana, autorska prava, provizija, čak i dobitak na igri na sreću. Novac od 9. maja kod Riba dolazi sa strane gde niste ni gledali.

Kako prepoznati da ste među srećnicima

Ako ste Strelac, Devica ili Ribe, prvi signal stiže već 9. ili 10. maja. Telefonski poziv, mejl, poruka. Nešto što na prvi pogled deluje obično, a zapravo otvara vrata. Ne ignorišite nepoznate brojeve te nedelje.

Drugi signal: san o vodi, reci ili kovanicama. Astrolozi tradicionalno povezuju ove simbole sa finansijskom berićetnom nedeljom. Ako sanjate nešto slično, zapišite datum.

Greške koje mogu da pokvare ceo majski preokret

Najveća greška je nepoverenje. Mnogi će prvi priliv shvatiti kao slučajnost i odmah ga potrošiti na gluposti. Druga greška je deljenje vesti unaokolo. Što manje pričate, to bolje raste.

Treća, najopasnija: pozajmljivanje novca rodbini čim stigne. Ako morate da pomognete, dajte malo. Ostatak uložite u sebe, u zdravlje, u nekretninu, u nešto što ostaje. Tri znaka i bogatstvo ovog meseca dele istu lekciju, novac voli tišinu i pamet.

A vi, da li ste već osetili prve znake da se nešto pokreće, ili još uvek čekate poziv koji menja sve? Napišite u komentaru kog ste znaka i šta vam se desilo posle 9. maja, piše krstarica.

