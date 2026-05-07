Japan ima puteve koji puštaju muziku ako vozite pravom brzinom

Riječ je o takozvanim melody roads, dionicama puta s posebno urezanim žljebovima koji, kada preko njih pređu automobilske gume pri određenoj brzini, proizvode prepoznatljivu melodiju.

Ovaj neobični fenomen funkcioniše prilično jednostavno. Hiljade precizno izrezanih žljebova na asfaltu raspoređene su tako da vibracije guma stvaraju tonove, a kada vozač zadrži preporučenu brzinu, ti tonovi se pretvaraju u melodiju.

Ako vozi prebrzo ili presporo, zvuk više ne zvuči isto, zbog čega ove ceste nisu samo atrakcija nego i svojevrsni podsjetnik da se poštuje ograničenje brzine.

Japanska nacionalna turistička organizacija navodi da u Japanu postoji približno 30 ovakvih melody roads, raspoređenih u različitim dijelovima zemlje. Osim što privlače turiste i vozače željne neobičnog iskustva, predstavljaju i domišljat spoj tehnologije, dizajna i saobraćajne sigurnosti.

Iako se slične “muzičke ceste” mogu pronaći i u nekim drugim zemljama, Atlas Obscura navodi da je upravo Japan svojevrsno središte ovakvih puteva, s više od 20 lokacija koje su stekle veliku popularnost. Zbog toga se ovaj fenomen često vezuje upravo za Japan, gdje su neobične ideje i praktična rješenja često spojeni na vrlo originalan način.

Ono što melody roads čini posebno zanimljivim jeste činjenica da iza “muzike iz asfalta” ne stoji nikakva elektronika, zvučnici ni skriveni uređaji.

Sve nastaje mehanički, samo zahvaljujući odnosu između površine puta, rasporeda žljebova i kretanja vozila. Upravo zbog toga mnogima djeluje nevjerovatno da obična cesta može zasvirati, iako je objašnjenje potpuno stvarno i prilično genijalno.

Za vozače je to kratko, ali upečatljivo iskustvo. Za turiste, još jedna potvrda da Japan i u najobičnijim stvarima uspijeva pronaći način da iznenadi. A za ostatak svijeta, dokaz da čak i put do odredišta ponekad može imati svoj soundtrack.

