Čitačica s usana analizirala šta je Trump rekao Melaniji čim su sletjeli u London

Ovo je drugi Trumpov povijesni državni posjet Ujedinjenom Kraljevstvu, tijekom kojeg se očekuje njegov susret s kraljevskom obitelji te razgovori o carinama i međunarodnoj politici. Uoči putovanja, Trump je pohvalio odnose s Velikom Britanijom. “Moj odnos s Ujedinjenim Kraljevstvom je vrlo dobar”, izjavio je, dodavši: “Žele vidjeti mogu li malo doraditi trgovinski sporazum. Spreman sam im pomoći”, prenosi Index.hr.

S prvom damom Melanijom Trump, sletio je u londonsku zračnu luku Stansted jučer, u utorak 16. rujna, gdje ga je, čini se, odmah dočekala surova britanska realnost.

Hladan doček u svakom smislu

Profesionalna čitačica s usana Nicola Hickling za Daily Express US otkrila je što je par razgovarao pri izlasku iz zrakoplova Air Force One. Prema njezinim riječima, Trump se okrenuo supruzi gotovo odmah nakon što je kročio na tlo i rekao: “Ooh, hladno je.” Navodno je dodao: “Drago mi je što nosimo kapute.” Prilazeći stepenicama, vjeruje Hickling, upozorio je Melaniju da bude “oprezna”, prenosi Index.hr.

Dok je čekao suprugu, Trump je ponovno komentirao vrijeme u razgovoru s američkim veleposlanikom u Ujedinjenom Kraljevstvu, Warrenom Stephensom. Hickling pretpostavlja da je rekao: “Tako je vjetrovito, kosa joj se razletjela posvuda.”

Osim vremenskih neprilika, Trumpa je dočekao i hladan prijem kritičara. Britanski prosvjednici su po njegovom dolasku na dvorac Windsor projicirali divovske projekcije njegova lica uz lice Jeffreyja Epsteina.

Unatoč prohladnoj dobrodošlici, Trump je djelovao uzbuđeno zbog posjeta, rekavši novinarima da se osjeća “počašćeno” i da se “svi tome raduju”. Njegov prvi državni posjet dogodio se 2019. godine, tijekom prvog predsjedničkog mandata.

Tijekom ovog putovanja očekuje ga niz svečanosti, uključujući najveću počasnu gardu ikad, sastavljenu od 1300 pripadnika vojske, kraljevske mornarice i zrakoplovstva. Nebo će nadlijetati britanski i američki F-35 mlažnjaci te akrobatska grupa Red Arrows. U dvorani St George’s Hall održat će se i raskošna gozba s britanskim i američkim specijalitetima.

“Ovdje imam mnogo stvari koje mi griju srce. To je vrlo posebno mjesto”, rekao je novinarima tijekom leta.

Ipak, Trump je istaknuo kako se najviše veseli susretu s kraljem Charlesom, kojeg je opisao kao svog “prijatelja” i “elegantnog gospodina” koji “dobro” predstavlja Ujedinjeno Kraljevstvo. Predsjednički par proveo je noć u rezidenciji američkog veleposlanika, a danas, u srijedu 17. rujna, očekuje ih dan ispunjen kraljevskim ceremonijama u dvorcu Windsor, prenosi Novi.

