Ljudi širom SAD-a ostaju bez posla zbog komentara o Charlieju Kirku

Prema pisanju američkih medija, desetine nastavnika, vatrogasaca, novinara, pa čak i vojnih službenika izgubili su radna mjesta nakon što su njihovi komentari postali meta konzervativnih grupa i političara.

Na spisku se našlo i osoblje Pentagona, pripadnici tajne službe, školski savjetnici, ali i radnici NFL i NBA timova te aviokompanija, piše Guardian.

Administracija Donalda Trumpa najavila je mjere protiv stranih državljana koji, kako je navedeno, “slave, opravdavaju ili umanjuju“ Kirka i njegovo ubistvo.

Ministar odbrane Pete Hegseth zatražio je da se identifikuju svi vojnici i uposlenici Pentagona koji su na mrežama podržali ili ismijavali ovaj događaj.

U isto vrijeme, konzervativni aktivisti i političari javno objavljuju profile ljudi s nepoželjnim komentarima, dok se mnogi suočavaju s prijetnjama i pozivima da ostanu bez posla,pišu Vijesti

Pojedini republikanski zastupnici idu i korak dalje – traže deportacije, doživotne zabrane korištenja društvenih mreža i sudske procese protiv kritičara.

Trumpova saveznica Laura Loomer poručila je: “Ako ste bolesni dovoljno da slavite njegovu smrt, pripremite se da vam uništim budućnost”.

