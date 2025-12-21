Aerodrom koji je koštao čak 17 milijardi eura tone u more

Aerodrom Kansai izgrađena je na dva umjetna otoka u zaljevu Osaka, koji su s kopnom povezani mostom dugim oko tri kilometra. Projekat je završen 1994. godine i ukupno je koštao oko 17 milijardi eura, što ga svrstava među najskuplje aerodrome ikada izgrađene, piše BiznisInfo.

Aerodrom koji je počeo tonuti odmah nakon otvaranja

Iako su japanski inženjeri od početka znali da će zbog mekog, glinenog tla doći do slijeganja otoka, procjene su bile da će se proces postepeno stabilizirati tokom narednih 50 godina.

Međutim, stvarnost je bila drugačija. Već šest godina nakon otvaranja, dijelovi umjetnih otoka dosegli su kritične tačke slijeganja. Do danas je aerodrom potonuo gotovo 12 metara u odnosu na prvobitni nivo, što je znatno više nego što se očekivalo u toj fazi,piše N1

