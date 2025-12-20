“Uskoro ćemo prodisati”: Nedim Sladić donosi novu prognozu vremenu

“Od utorka poslijepodne, a naoričito prema večernjim satima utorka očekujemo uticaj promjene vremena koja će se očitovati kroz padavine, a potom i kroz postepeno jačanje sjevernog i sjeveroistočnog vjetra što bi za posljedicu imalo da od Božića, pa naročito poslije Božića, odnosno sve do kraja godine imamo promjenljiviju, nestabilniju, a samim tim i nešto turbulentniju atmosferu koja će pogodovati pročišćenju zraka u značajnijoj mjeri. Tako da možemo nagovijestiti da će već od Božića, pa nadalje, zrak biti kudikamo bolji, odnosno kvalitet zraka bi se trebalo poboljšati, a svakako mnogi od nas i prodisati”, rekao je Sladić za Novu BH.

Za danas je izdato žuto upozorenje za regije Sarajeva, Tuzle i Foče zbog guste magle.

Prema podacima FHZM, danas će u sjevernim područjima Bosne, po kotlinama centralne i istočne Bosne preovladavati magla ili niska oblačnost, a u ostatku zemljeće biti pretežno sunčano. Na krajnjem sjeveru Bosne je povremeno moguća slaba rosulja. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 14 °C.

