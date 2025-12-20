Bingo i Lidl rame uz rame: U bogatom bh. gradu stvara se jedna od najvećih šoping zona

Gračanica će u narednom periodu postati jedna od glavnih šoping destinacija u Tuzlanskom kantonu, ali i šire, zahvaljujući dolasku velikih trgovinskih brendova i ubrzanom razvoju moderne trgovačke zone, piše BiznisInfo.

Kako je nedavno najavljeno, 24. decembra u ovom gradu bit će otvoren Bingo Center Gračanica, veliki shopping i zabavni centar, koji spada među najznačajnije projekte koje kompanija Bingo trenutno realizuje u Bosni i Hercegovini.

Novi Bingo centar donosi savremeno trgovinsko-zabavno središte koje bi moglo značajno promijeniti ponudu i životni stil ne samo stanovnika Gračanice, već i šire regije. Smješten uz postojeći Hipermarket Bingo, na magistralnom putu Tuzla – Doboj, ovaj kompleks činit će jedinstvenu funkcionalnu cjelinu s ambicijom da postane regionalna destinacija za shopping i zabavu.

Dodatni zamah razvoju šoping zone daje činjenica da je u neposrednoj blizini već izgrađen market njemačkog trgovinskog lanca Lidl. Kako se uvjerila ekipa BiznisInfo.ba, objekat je završen, ograđen i trenutno “konzerviran”, te čeka početak operacija Lidla u Bosni i Hercegovini. Na videu pogledajte kako izgleda objekat Lidla u Gračanici:

Prema ranijim informacijama, Lidl bi s radom u BiH trebao početi krajem naredne godine ili početkom 2027. godine, kada se očekuje istovremeno otvaranje više desetina marketa širom zemlje, uključujući i Gračanicu.

Formira se jedna od najvećih šoping zona u ovom dijelu BiH

Na lokaciji preko puta Binga već se nalazi šoping centar Etna, dok su u neposrednoj blizini i tržni centri Belamionix i Robot, kao i niz drugih prodajnih objekata.

Otvaranjem Bingo Center Gračanica, a potom i Lidla, na ovom potezu formirat će se jedna od najvećih i najkoncentrisanijih šoping zona u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Ovakav razvoj, smješten uz jedan od najfrekventnijih putnih pravaca u regiji, magistralu Tuzla – Doboj, predstavlja logičan i očekivan slijed događaja.

Grad snažne ekonomije i velike kupovne moći

Gračanica se već godinama ističe kao jedna od najdinamičnijih poslovnih sredina u BiH, s velikim brojem uspješnih domaćih kompanija i stabilnom lokalnom ekonomijom.

Dolazak najvećih trgovačkih lanaca još je jedna potvrda da se radi o gradu izrazite kupovne moći, koji postaje sve atraktivniji ne samo za investitore iz sektora trgovine, već i za širi spektar poslovnih projekata.

Facebook komentari