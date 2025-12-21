Danas je prvi dan zime,evo kakvo nas vrijeme očekuje

Temperature zraka u 07 sati: Bjelašnica i Livno -3 stupnja, Sokolac 0, Sarajevo 1, Zenica 2, Gradačac, Jajce i Srebrenica 3, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Prijedor i Tuzla 4, Sanski Most 5, Mostar i Trebinje 6 stupnjeva.

Danas se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje sunčano vrijeme. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niskih oblaka. U sjevernim područjima Bosne je povremeno moguća slaba rosulja.

Vjetar će biti slab istočni i sjeveroistočni.

Najviša devna temperatura bit će od 3 do 9, na jugu do 14 stepeni, saopšteno je iz FHMZ.

